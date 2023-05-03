英王加冕恐吃掉納稅人100億　維安部署狙擊手武裝警察

▲英王查爾斯三世加冕典禮將於6日登場。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英王查爾斯三世加冕大典將於6日登場，舉國歡慶連續3天，除了在倫敦西敏寺舉辦的儀式外，還有溫莎音樂會及盛大的遊行。英國媒體先前猜測，這一切將花費英國納稅人至少1億英鎊，但如今有消息人士指出，維安工作早已大幅推高相關費用，部署狙擊手、武裝警力等，總花費上看2.5億英鎊（近新台幣100億元）。

時代雜誌報導，查爾斯三世加冕儀式的任務代號是「金球行動」（Opration Golden Orb），與1953年為已故女王伊莉莎白二世當年舉辦的典禮有些不同，這次的規模更小、持續時間更短，參加人數也較少。

儘管唐寧街與白金漢宮均未證實加冕典禮的確切費用，多間英國媒體猜測，即將登場的加冕大典費用大約落在1億英鎊（約新台幣39億元），也就是當年伊莉莎白二世加冕大典的2倍。據紐約時報，1953年加冕典禮是英國王室當年舉辦的最昂貴儀式，耗資157萬英鎊（相當於現今5600萬英鎊）。而這次查爾斯加冕典禮費用更高的一大原因就是維安工作。

不過另據鏡報，有鑑於安全威脅及一連串示威活動，使得6日加冕大典的成本已遠高於此前估計的1億英鎊，飆升至2.5億英鎊，其中約1.5億用於部署大批警力與保護小組。

報導指出，為了阻止激進人士破壞加冕大典，會在街道部署武裝警察、屋頂安排狙擊手，並利用無人機監控是否有可疑狀況。作為英國反恐防禦機制的一環，特種部隊也會隨時待命。

內政部（Home Office）內部消息人士指出，「維安費用高達1.5英鎊，甚至更高」，光是讓各國政要在入境英國後前往下榻地點就是個艱難的任務，這些人大多由警察護送離開機場。安全專家斯科拉（Mark Scoular）則認為，最終的維安費用將比1.5億英鎊還更高。