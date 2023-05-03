載一卡車物資「捐贈途中竟遭劫殺」　他送暖200km卻被活活打死

▲79歲的魯迪在捐贈物資途中被劫殺。（圖／翻攝臉書Rudy Lazo）



記者吳美依／綜合報導

79歲美籍男子魯迪（Rudy Lazo）為人熱心慷慨，總會定期驅車前往125英里（約200公里）之外的墨西哥城鎮提華納（Tijuana），把一整卡車物資分送給需要的人們。未料，他卻在一次送暖途中遭遇不幸，被歹徒洗劫並痛毆致死，家屬與當局已經證實噩耗。

《衛報》報導，魯迪來自薩爾瓦多，1980年代移民美國，在當地擔任卡車司機，成家立業後定居在加州聖貝納迪諾（San Bernardino）。不過，他不曾忘記世上還有許多人面臨經濟困境，因此經常開著裝滿衣服、食物、玩具及其他民生物資的卡車前往提華納捐贈。

4月中，魯迪一如往常踏上捐贈之旅，卻一直沒有回家。不久後，墨西哥當局通知家屬表示，他顯然遇上搶劫後被毆打致死，卡車上物資與個人物品也被全數奪走，但迄今尚未逮捕任何人。

▲魯迪經常專程開車越境前往提華納（Tijuana）捐贈物資。（圖／翻攝Google Maps）

魯迪的孩子們表示，對於爸爸而言，協助提華納的家庭意義重大，他甚至計畫在那裡打造一座社區中心。兒子胡安（Juan Carlos）說，「他一直都是非常慷慨的人，願意幫助任何人…他不應該被這樣對待，事實上沒有人應該被這樣對待。」女兒克勞蒂亞（Claudia Hernandez）說，「他可能認為自己不會有問題的，因為他是個老人了。」

此前，美國國務院建議公民避免前往墨西哥旅行，因為當地綁架及謀殺風險上升。

今年1月，加州33歲公設辯護人布萊爾（Elliot Blair）與妻子前往墨西哥度假，卻死於可疑情況。家屬聘請的律師指出，他的頭骨骨折，皮膚出現交通事故常見的擦傷，生前疑似遭到毆打與拖行，但墨西哥當局卻宣稱是從飯店陽台墜下的。今年3月，2名美國人陪朋友去墨西哥接受整形手術，卻在靠近德州邊境的地方被綁架後身亡。