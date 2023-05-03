嫩嬰背部長出「第3隻手」！末端僅3根手指　印度醫：多肢畸形症

▲嬰兒背部還有1隻手。（圖／翻攝推特）

圖文／CTWANT

近日印度北部一名嬰兒出生患罕病，他的背部長了第3隻手，長度比另外2隻短很多，末端還只有3根手指。目前嬰兒的媽媽沒有透露小孩姓名、性別等資訊。

據《每日星報》報導，該案件發生在印度北部拉賈斯坦邦一家醫院，一名患有多肢畸形症的嬰兒，背部長了第3條手。據網路上流傳的影片可見，嬰兒的第3隻手比另外2隻短很多，末端只有3根手指，而嬰兒的臍帶還沒剪掉。

據了解，儘管多肢畸形是一種先天的罕見疾病，但現在醫師大概能了解手臂是如何形成的，隨著胎兒的發育，2對肉芽在4到5周時發現，最後變成四肢，而嬰兒在發育後期可能會出現障礙，這就能解釋為何多出的肢體，通常不如其他肢體那樣發育。

報導稱，連體雙胞胎也可能發生這種狀況，出生時有額外的肢體，讓其中一個胚胎幾乎完全枯萎。在以前的多肢畸形病例中，多餘的肢體會被切除，確保不會干擾到小孩發育。此外，2016年德里一名女嬰西納（Varsha Sena），背部也長了1條腿，隨著她的脊椎側向生長，而在上月底，醫師成功將第3條腿切除。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 大馬孕婦被診出胎兒異常 當地醫全勸「不要生」！跨海求助台大醫遇奇蹟

▸ 炸出好感情1／張文綺約會高帥男 對象身份曝光驚是大咖主持「陳漢典」

▸ 選舉勝出 巴拉圭準總統：加強台巴之間的情誼與合作