遭永慶房屋大肆反宣傳　高院判決不准再用「黑心」字眼

▲永慶房屋遭判敗訴，不准使用特定字眼宣傳。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

臉書上日前出現「黑心信義，還我錢來」粉絲專頁，而永慶房屋竟在大台北各地懸掛看板，以澄清之名，宣稱該「黑心信義」粉專與永慶無關，還特意將字體加黑、加粗。信義房屋不滿，起訴要求永慶移除相關看板，並禁止使用特定字眼。高等法院審理後，3號判決永慶敗訴，不得再使用「黑心信義」等字眼。

判決指出，Facebook社群網站（臉書網站）先前被人設立「黑心信義，還我錢來」粉絲專頁，不斷地發布貼文「黑心信義」等等，不過這個粉絲專頁於2022年4月間主動消失。但消失後，反倒給了信義房屋的對手、永慶房屋反面宣傳的機會。

永慶房屋假借澄清名義，開始在大台北各地懸掛看板，指稱「黑心信義」、「黑心信義還我錢來」、「黑心信義還我錢來粉絲團與本集團無關」等等，在其中將特定字眼加粗、加黑，甚至還以夾報廣告的方式，不斷散布這些字句。信義房屋認為永慶房屋的作法已經侵害公司的名譽權，因此提出民事訴訟，要求法院禁止永慶房屋以此等方式散布言論。

法院審理時，永慶房屋辯稱信義房屋操弄房價、資訊不公開，早就應該改善、澄清，這根本就是信義房屋抹黑同業的一貫手法，拒絕收回相關廣告看板、傳單。一審法院審理後，判決永慶房屋敗訴，需移除或更改多處看板，另外也不得在電視、網路影音媒體、報章雜誌、文宣傳單、建築外牆看板之銷售廣告夾帶刊登：「黑心信義」、「黑心信義還我錢來」、「黑心信義還我錢來粉絲團與本集團無關」之字樣。永慶不服，上訴第二審。

二審高等法院於3日宣判，還是認定永慶無理由，再度判決敗訴，並要求永慶人不得再以銷售廣告夾帶刊登以外之方式發布「黑心信義」、「黑心信義還我錢來」、「黑心信義還我錢來粉絲團與本集團無關」等文字。全案可上訴。