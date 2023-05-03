1年5000人偷拍被捕！日本「反偷窺法」擬6月上路　違者最重關3年

▲ 日本東京淺草寺雷門人滿為患。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本偷拍犯罪猖獗，最高一年就有多達5000人被捕，但罪責因地方法規而異。眼看要求重罰的聲浪高漲，日本「反偷窺法」預計6月上路，違者可處最高3年監禁或300萬日圓（約新台幣68萬元）罰金，性犯罪法改革邁出一大步。

根據BBC，日本偷拍刑事案件依地方法律起訴，不同地區法規懸殊，而近期起草的「反偷窺法」禁止偷拍裙底風光及祕密拍攝性行為，是性犯罪法全面改革一環，且擴大性侵定義，明確禁止在未經他人同意下拍攝、散播或持有他人生殖器影像，預計今年6月通過，未來違者將面臨最高3年監禁或300萬日圓罰款。

此外，在本人不知情狀況下，操縱並拍攝他人擺出性姿勢的影像也被定為犯罪，具體來說即禁止在沒有正當理由情況下以性角度拍攝兒童。日本兒童模特兒經常被描繪成有性挑逗意味的模樣，尤其是女童，可能被要求僅穿內衣或泳衣拍攝。

日本警方光是2021年一年就以偷拍罪名逮捕逾5000人，創下史上新高，達到2020年的3倍。全國航空工會3月公布的調查顯示，7成空服員坦承曾經被拍。而為防止偷拍，日本多數手機製造商的產品都無法關閉快門聲。