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拍照遭大量殺人蜂包圍　勇媽肉身護孩被「狂螫75下」搶救畫面曝光

拍照突然遭大量「殺人蜂群」包圍　勇媽肉身護2孩被狂螫75下。（圖／翻攝自Facebook／Arizona Fire & Medical Authority）

▲消防人員朝蜂群噴灑泡沫，驚險救出孩童。（圖／翻攝自Facebook／Arizona Fire & Medical Authority

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名母親帶著2孩一同拍照時，突然遭大量殺人蜂包圍，她設法讓2名孩子安全回到車上，然而她自己卻慘被殺人蜂瘋狂攻擊，全身一共被狂螫75下，後來在消防人員的幫助下緊急就醫。

亞利桑那州消防與醫療局(Arizona Fire and Medical Authority)表示，這名母親在距離鳳凰城約50分鐘車程的Buckeye Valley幫孩子們拍照，拍到一半時突然遭殺人蜂包圍，被蜂群螫得滿身是傷，報案時慌張表示，「拜託快一點，快一點，我的女兒無法回到車上，她被蜂群攻擊了」。

影片中可看到，消防人員趕到現場後，為了救出困在車上的2名孩童，立即朝蜂群噴灑大量泡沫，最後成功抑制住蜂群行動，把孩童與母親都順利救出。

亞利桑那州消防與醫療局表示，由於這名母親敏捷的行動，才保護2名孩童沒有被螫傷，然而捨身護孩的她，自己卻被狂螫75下，幸好送醫治療後已經康復出院，同時提醒民眾若是遇到蜂群，「直線奔跑、遮住臉、找到避難所，千萬不要和蜂群戰鬥」。

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殺人蜂亞利桑那州Buckeye北美要聞

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