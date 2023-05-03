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查爾斯加冕典禮7大QA一次看　全球政要雲集「神秘任務代號曝光」

▲▼英王查爾斯三世（King Charles III）出訪德國。（圖／路透）

▲英王查爾斯三世與王后卡蜜拉都將在6日加冕。（圖／路透）
記者吳美依／綜合報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）加冕典禮6日將在倫敦西敏寺大教堂舉行，這次任務被稱為「金球行動」（Operation Golden Orb），將比女王伊莉莎白二世1953年的加冕典禮規模更小更精簡，同時呈現出更多元的宗教信仰面貌。英國廣播公司（BBC）也撰文整理出幾項關鍵問題。

1、加冕典禮是什麼？

「加冕典禮」是一種象徵性宗教儀式，正式確認君主作為英國國教領袖的地位，並且標誌頭銜轉變及權力移交，具體行動包括把王冠戴在君主頭上等。不過，君主不一定要接受加冕才能成為國王，愛德華八世就沒有加冕，查爾斯則在女王伊莉莎白二世去世那一刻成為國王。

2、在哪裡舉行？

英國歷代君主的加冕典禮都在西敏寺大教堂舉行，並由坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）主持，這個傳統已經延續千年，第一位在此加冕的英國君主是征服者威廉一世，查爾斯將成為第40位。西敏寺大教堂是英國王室專屬禮拜堂，除了加冕以外，也見證婚禮及葬禮等重要時刻。

▲▼英王查爾斯三世（King Charles III）加冕典禮將於6日登場。（圖／達志影像／美聯社）

▲加冕典禮是象徵性宗教儀式。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

3、加冕流程有哪些？

承認：君主站在有著700年歷史的加冕椅旁，由大主教介紹給教堂內的人們，全體高呼「天佑國王」並演奏號角。

宣示：君主宣誓維護法律和英國國教。

恩膏：君主脫下加冕長袍，坐上加冕椅，被大主教使用聖油塗抹手、胸部、頭部。聖油依照秘密配方調製，已知成分包括龍涎香、橙花、玫瑰、茉莉與肉桂等。查爾斯使用的聖油將不含任何動物成分。

授權：君主被授予代表宗教與道德權威的王室寶球，以及代表權力、正義和憐憫的君主權杖，最後由大主教戴上17世紀純金打造的愛德華王冠。

登基與致敬：國王從加冕椅起身移往王座。與此同時，大主教與王室成員跪拜致敬。

王后卡蜜拉也遵循相同的儀式。

▲▼英王查爾斯三世（King Charles III）加冕典禮將於6日登場。（圖／達志影像／美聯社）

▲預計逾6千名英國武裝部隊成員將參加遊行，成為70年以來最大規模儀隊行動。

4、遊行路線怎麼走？

國王遊行（The King's Procession）：查爾斯與卡蜜拉將在皇家騎兵護衛隊陪同下，從白金漢宮出發前往西敏寺大教堂，途經林蔭大道（The Mall）、海軍拱門（Admiralty Arch），繞過特拉法加廣場（Trafalgar Square）後，沿著白廳（Whitehall）穿過國會廣場（Parliament Square）。

加冕遊行（The Coronation Procession）：加冕儀式結束後，查爾斯和卡蜜拉將乘坐馬車，在遊行隊伍護送下原路返回白金漢宮，之後與王室成員在白金漢宮陽台露面。

5、誰會出席？

加冕典禮屬於國事活動，因此來賓名單由政府控制。除了英國王室成員、首相及上下議院代表、全英850名民間慈善領袖之外，來自世界各地的國家元首及王室成員也受邀出席，包括法國總統馬克宏、美國第一夫人吉兒、日本王儲文仁親王夫婦等。中國尚未宣布由誰出席，但外界認為可能是國家副主席韓正。

最受矚目的哈利王子已經確定會從美國飛回英國參加典禮，這是他1月出版爭議回憶錄《備胎》之後首次與王室家人同框，但妻子梅根不會出席。

▲▼英國將於6日舉行國王查爾斯三世加冕典禮，粉絲提前卡位。（圖／路透）

▲王室粉絲已經沿著遊行路線提前卡位。（圖／路透）

6、由誰買單？

加冕典禮屬於國事活動，因此由英國政府負擔開支，儘管因為生活成本危機面臨更大壓力，但唐寧街預計將此儀式當成重要外交機會。

7、英國還有哪些活動？

白金漢宮已經宣布周末舉行一系列活動，邀請民眾舉辦街頭派對，鼓勵參與地方志願活動。英格蘭和威爾斯的酒吧及夜店也宣布5日、6日延長營業2小時。溫莎城堡5月7日晚間舉行音樂會，同時在電視上直播。5月8日雖是周一，但全國放假一天。

▲▼英國女王伊莉莎白二世在1953年6月舉行加冕儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國女王伊莉莎白二世於1953年6月舉行的加冕典禮。（圖／達志影像／美聯社）

 

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