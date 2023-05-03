英國王室每年花納稅人40億！　威廉凱特「加勒比海之旅」噴870萬

▲英國國王查爾斯三世的加冕典禮恐花費2.5億英鎊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國媒體預測，英國國王查爾斯三世的加冕典禮可能耗資1億至2.5億英鎊（約台幣40億至100億元），而根據最新財務報告顯示，英國王室在2021年至2022年間共花了1.024億英鎊，如今又再加上加冕典禮的花費，讓面對通膨率超過10%的英國民眾對於王室花費再度產生質疑。

綜合外媒報導，根據2022年6月公布的「君主撥款」（Sovereign Grant）帳戶顯示，在2021至2022財政年度中，君主撥款對王室的官方花費支付了1.024億英鎊（約台幣40.3億元），比前一個財政年度增加了17％。

英國財政部向國民徵稅後，每兩年就會從「君主撥款」（Sovereign Grant）撥經費給英國王室作為零用基金，用途包括支付王室成員的薪水、官方出差旅遊、接待外賓、建築維護等費用，例如王室去年共進行了2300次官方活動，費用皆是由君主撥款支付。

▲威廉王子和凱特王妃去年3月的加勒比海之旅花費超過22萬英鎊。（圖／達志影像／美聯社）



此外，本次的旅行費用增加了130萬英鎊（約台幣5516萬元）至450萬英鎊（約台幣1.8億元），其中包含26次海外旅行，平均每次費用約為1.5萬英鎊（約台幣60萬元）；不過，這次最昂貴的花費是去年3月威廉王子和凱特王妃的加勒比海之旅，花費超過22萬英鎊（約台幣870萬元）。

事實上，君主撥款大部分的花費都是用於皇家宮殿的維護費用和人事成本，而去年也追加了5500萬英鎊加快白金漢宮的修繕速度。

查爾斯國王的加冕典禮將在6日舉行，目前尚未公布具體花費，但由於這是英國睽違70年的加冕典禮，英國媒體先前猜測，這一切將花費英國納稅人至少1億英鎊，但如今有消息人士指出，維安工作早已大幅推高相關費用，部署狙擊手、武裝警力等，總花費上看2.5億英鎊。

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