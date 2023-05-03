三重男後車廂抱出「老爸骨灰罈」過馬路！　彎腰丟分隔島畫面曝光

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三重區龍濱路70號前分隔島2日深夜發生一起事件！有民眾行經該處時，驚見一個骨灰罈被棄置，隨即報警處理。警方獲報到場處理，聯繫骨灰罈往生者的家屬將骨灰罈領回，並調閱附近監視器畫面，確認該罈是由40歲張男所丟棄。

▲三重男把骨灰罈棄置分隔島上。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

回顧整起事發經過，警方2日深夜10時38分接獲民眾報案，龍濱路70號前的分隔島上驚見一個骨灰罈，隨即派員前往現場處理，並將骨灰罈帶回所內，而後員警透過骨灰罈罈面上的往生者姓名、照片、生辰等資料，連繫上44歲張男（往生者兒子）並交其領回。

根據警方調查，骨灰罈內的骨灰已移罈，空骨灰罈則由40歲張男胞弟處理，張男胞弟2日開車經過龍濱路與長榮路口時，見到資源回收車，便想將空骨灰罈回收，遭清潔人員以骨灰罈並不屬於資源回收物為由拒絕，不料，張男胞弟竟直接將空骨灰罈棄置在分隔島上。

▲員警接獲通報後，將空的骨灰罈帶回所內。（圖／記者陳以昇翻攝）

稍早張男胞弟丟棄畫面也曝光，只見他先將車輛停放路旁，打開後車箱拿出骨灰罈，接著違規橫越馬路走到分隔島上，彎腰便將骨灰罈棄置一棵樹旁。警方表示，空的骨灰罈不可回收，但可找殯葬業者協助回收，不可任意丟棄，此案已通知環保局清潔隊聯繫張男胞弟，將依廢棄物清理法裁罰。

相關新聞

三重男將「爸爸骨灰罈」丟分隔島 警變「土公仔」查出真相了