買彩券中1.5萬元　幸運男領獎買刮刮樂又「連續中獎」爽領153萬元

▲男子買彩券連中多獎，一共贏得美元5萬元。（圖／翻攝自Maryland Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州60歲男工人梅多斯(John Meadows)買彩券中了美元500元（約台幣1.5萬元），他近來去商店領獎時，隨手買了幾張刮刮樂竟然又中獎，發現自己刮中美元5萬元大獎（約台幣153萬元），把他給嚇了一大跳。

居住在巴爾的摩市(Baltimore)Halethorpe社區的梅多斯，原本很開心自己中獎得美元500元，沒想到他用獎金再買彩券時，當場刮出美元1萬元（約台幣30多萬元）獎金，讓他非常驚喜，然而好運並沒有就這樣結束，等他把所有彩券刮完後，獲得的獎金竟然高達美元5萬元。

梅多斯表示，當他在商店發現自己又中獎時，立刻有種奇妙的預感，所以他趕緊回到家把剩下彩券刮完，「我當下只想趕快回家，這樣我才能照我想要的方式做出反應」。

馬里蘭州彩券在聲明中表示，居民梅多斯在當地商店Selma's Liquor and Grocery購買Lucky Times 10刮刮樂，獲得了巨大好運，累計獎金竟然高達美元5萬元。梅多斯開心表示，自己終於達成中大獎的心願，獎金將用來支付帳單，「不用再欠別人任何東西真的是很大的解脫，總算能減輕我肩膀上的負擔」。