三重男將「爸爸骨灰罈」丟分隔島　警變「土公仔」查出真相了

▲三重男因清潔隊拒收爸爸的骨灰罈，竟直接將罈子丟在分隔島上。（圖／翻攝自爆料公社）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三重區龍濱路70號前分隔島2日深夜發生一起事件！有民眾行經該處時，驚見一個骨灰罈被棄置，隨即報警處理。警方獲報到場處理，聯繫骨灰罈往生者的家屬將骨灰罈領回，網友見到照片則傻眼，直喊「金母湯！」

回顧整起事發經過，警方2日深夜10時38分接獲民眾報案，龍濱路70號前的分隔島上驚見一個骨灰罈，隨即派員前往現場處理，並將骨灰罈帶回所內，而後員警透過骨灰罈罈面上的往生者姓名、照片、生辰等資料，連繫上44歲張男（往生者兒子）並交其領回。

根據警方調查，骨灰罈內的骨灰已移罈，空骨灰罈則由40歲張男胞弟處理，張男胞弟2日開車經過龍濱路與長榮路口時，見到資源回收車，便想將空骨灰罈回收，遭清潔人員以骨灰罈並不屬於資源回收物為由拒絕，不料，張男胞弟竟直接將空骨灰罈棄置在分隔島上。

警方表示，空的骨灰罈不可回收，但可找殯葬業者協助回收，不可任意丟棄，此案已通知環保局清潔隊聯繫張男胞弟，將依廢棄物清理法裁罰。

而事發後有路過民眾拍下骨灰罈畫面PO上網，並稱「那個夭壽仔把骨灰罈拿來丟在(這)，現在是當做這要樹葬膩」，並附上員警前來處理的照片，其他網友則紛紛留言，「放在樹旁邊就是樹葬的意思嗎」、「警察好無奈」、「金母湯」。

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