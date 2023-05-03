機場電梯故障！女心急撬開門瞬間消失　3天後梯井下找到腐臭屍

▲女子在機場搭電梯後突然消失。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印尼38歲女子德維(Aisiah Sinta Dewi)在機場搭乘電梯時，電梯突然停了下來，然而她面前的電梯門卻沒有打開，心急的她硬把門打開，結果慘墜入電梯井消失，3天後由於屍體發出臭味才終於被人找到。

事件上月24日發生在棉蘭市的瓜拉納穆國際機場(Kualanamu Airport)，監視器畫面可看到，德維當時在機場搭乘電梯，計畫去幫姪女接機，然而她進入電梯後沒注意到兩邊方向都有門，所以電梯抵達時後方開門，她誤以為自己受困，強行撬開錯誤方向的門，導致自己摔入電梯井。

▲女子沒注意到後方電梯門有開。（圖／翻攝自Twitter）

德維雖然當下立即打電話姪女，告訴對方她不小心墜下電梯，然而機場工作人員在各航廈電梯內都找不到她，結果3天後，因為某一電梯傳出惡臭，工人花費5小時拆解機器，才終於在電梯井底下找到屍體。

機場負責人員Dedi Al Subur對外表示，事件發生原因與電梯故障有關，但也指出死者曾試圖撬開電梯門，死者哥哥拉賈(Raja Hasibuan)則反駁，「電梯安全有問題，事情不能全怪在我妹妹身上，這是一個國際級機場，怎麼會有這樣的安全標準」。警方目前已將遺體送去驗屍，案件仍在調查中。