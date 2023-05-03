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北韓嚇壞了！動員青年火刑「燒稻草人」反美帝洩憤：把拜登燒成灰

▲▼北韓勞工今年4月在平壤舉行集會，宣示他們對美國及其追隨者「無情」報復的決心。（圖／達志影像）

▲北韓勞工今年4月在平壤舉行集會，宣示他們對美國及其追隨者「無情」報復的決心。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登、南韓總統尹錫悅於美東時間4月26日簽署《華盛頓宣言》，雙方同意成立「核磋商小組」（NCG），提升對於北韓（朝鮮）核武導彈威脅的擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）力道。豈料，北韓卻連日高規格譴責，不僅金與正飆罵拜登「糟老頭」，甚至當局動員社會青年參與火刑，以燒拜登、尹錫悅的稻草人洩憤。

根據北韓官媒《朝中社》今（3）日報導，北韓青年和學生昨（2）日特意選在位於黃海南道信川郡的信川博物館，針對美國和南韓連日來的「敵對舉動」以火刑儀式進行抗議，「露骨展現出反共和國（指北韓）戰爭企圖的流氓國家，邪惡美帝（美國），以及瘋狂沉迷於同族殘殺的魁儡逆賊（南韓）。為了征討他們的行為，青年舉辦多個集會。」

據悉，信川博物館專門展示韓戰期間的歷史文物，尤其是1950年10月17日起約50天美軍佔領信川郡時，虐殺當地3萬5000名人民的證據，周圍有當時居民躲避的防空洞、5605名罹難者的合葬墳墓等。

報導指出，「聚會參加者無不充滿千百萬倍的報復意志，以殺死這些可憎敵軍的決心，斷然舉行燃燒這些挑釁侵略者們稻草人的『火刑儀式』，讓他們體悟到『玩火者必自焚』的道理。隨著美國糟老頭戰爭狂和特等魁儡逆賊（指南韓）醜惡沒用的身軀燒成灰燼，更加炒熱嚴懲他們的氣氛。」

現場參加聚會的北韓青年、學生，將尹錫悅訪美的舉動定義為「最具敵對、侵略性的屈辱舔美外交」、「預備核武戰爭」，認為首爾當局的侵略野心深入骨髓，是犯罪慾望下的產物。

參與該場活動的官員有社會主義愛國青年同盟中央委員會委員長文喆（문철，音譯）、黃海南道黨委員會書記朴泰燮（박태섭，音譯）等。

南韓《韓聯社》指出，今年3、4月美韓聯合軍演實施時，北韓連日發動青年、學生、勞工等參加譴責集會，展現出對美國和南韓的敵意，不過當時並沒有舉辦火刑儀式。

另外，金正恩的胞妹、北韓朝鮮勞動黨副部長金與正曾於4月29日以極為粗鄙的詞語發表談話，稱拜登為「難以挺過2年任期、毫無未來可言的糟老頭」、稱尹錫悅為「沒出息的人類」。

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