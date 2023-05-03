聖戰領袖絕食87天死亡！巴勒斯坦射火箭彈報復　以色列派戰機轟炸

▲ 加薩走廊遭到空襲，發生爆炸。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊斯蘭聖戰組織領袖安德南（Khader Adnan）被以色列拘留，絕食抗議87天後於2日死亡，終年45歲。巴勒斯坦武裝份子隨後向以色列發射火箭彈作為報復，以色列當晚也派出戰機轟炸回應，加薩走廊砲聲隆隆。

▲ 安德南絕食抗議而死。（圖／路透）

綜合《路透社》等外媒，安德南是約旦河西岸激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）領袖，據巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Association），他遭以色列逮捕12次，共在獄中關押8年，大多是在未被指控的情況下受到「行政拘留」，2011年以來至少三度絕食抗議。

他在今年2月再度被捕，以色列軍事法庭以涉入非法組織及煽動暴力罪名將他起訴，他為此在獄中絕食抗議長達87天，2日凌晨不幸身亡。據以色列監獄管理局，正等待審判的安德南被發現在牢房裡失去意識，送醫搶救不治，成為1992年來逾30年間，第一名被拘以色列期間死亡的巴勒斯坦絕食抗議者，伊斯蘭聖戰組織已經證明他的死訊。

以色列人權醫師組織（Physicians for Human Rights Israel）的哈桑（Lina Qasem Hassan）4月23日曾見到安德南，當時他已經瘦了40公斤，意識清醒但行動和呼吸都有困難，卻被多家醫院急診室拒收，「他的死本該可以避免」。他的律師哈提卜（Jamil Al-Khatib）也指出，曾提出讓安德南在受到適當監控下住進民間醫院，但被以色列強硬拒絕。

▲▼ 巴勒斯坦民眾走上街頭，以色列士兵發射橡膠子彈。（圖／路透）

安德南死亡消息一出，約旦河西岸有數百人走上街頭抗議與哀悼，希布倫市（Hebron）店家集體罷工，抗議者焚燒輪胎、向以色列士兵丟擲石頭，以色列士兵以催淚瓦斯及橡膠子彈驅趕，未傳出傷亡報告。

為向以色列抗議，包括伊斯蘭聖戰組織及哈馬斯（Hamas）在內的巴勒斯坦武裝份子都從加薩走廊發射火箭彈。以色列軍方指控，至少有30枚火箭彈從加薩走廊飛來，2枚落在斯德洛特小鎮（Sderot），造成3人受傷。

以色列當天稍晚派出戰機轟炸，空襲加薩走廊多個目標，包括武器生產基地及哈馬斯訓練營，滾滾濃煙竄入夜空。哈馬斯聲稱，以色列坦克砲擊該組織在加薩的觀察哨站。伊斯蘭聖戰組織則聲明表示，戰鬥仍在繼續，強調不會放任「敵人的罪行」。