查爾斯加冕在即！6國家想取消君主制　過半加拿大、澳洲人同意

▲英國國王查爾斯三世將於6日舉行加冕典禮。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮即將於6日舉行，但自從女王伊莉莎白二世離世後，各界對於在現代社會中王室存在的意義各有討論，而對於大英國協王國的成員來說，英國王室的殖民色彩濃厚，在英國之外的14個成員國中，有高達6個認為應該脫離君主制。

查爾斯三世正式繼位後，也成為大英國協王國的元首，包含英國在內，全球共有15個國家都奉查爾斯為名義上的國家元首，但隨著現代社會出現質疑王室存在的意義的聲浪，許多成員國也開始出現廢除君主制的聲音。

根據《每日郵報》報導，英國保守黨前副主席邁克爾（Lord Ashcroft）進行的一項調查指出，澳洲、加拿大、巴哈馬、安地卡及巴布達、牙買加與索羅門群島等6國的民眾，都想要廢除君主制度改為共和國，也就是不再視查爾斯為國家元首。

▲大英國協王國15個成員仍視查爾斯國王為國家元首。（圖／達志影像／美聯社）



這項針對1萬1251人的調查顯示，有42%的澳洲人、47％的加拿大人支持共和制，只有聖文森及格瑞那丁、吐瓦魯兩國仍支持君主制，其餘國家如紐西蘭、貝里斯、巴布亞紐幾內亞等國則無特別反對或支持君主制。

而這樣的結果也和英國國內大相逕庭，大多數的英國人都堅定支持君主制，但深入研究後發現，幾乎所有支持君主制的英國人都認為，「王室需要現代化才有生存機會」、「王室應該縮小規模、減少開銷」。

數據指出，有61％的澳洲人、54％的加拿大人認為，君主制在過去對該國來說確實有幫助，但現在已經沒有意義了；一名支持共和制的澳洲人表示，「英國就像一個遙遠的記憶。」另一名加拿大人則說，「君主制的故事很美，但放在現代已不真實。」

相較於澳洲、加拿大和紐西蘭，其他位於加勒比海的國家正在興起共和運動，君主制除了有過多殖民色彩，對他們來說奉英王為君主也沒有任何好處，一名牙買加人表示，「即使去英國我們也需要簽證，我們沒有任何好處，那為什麼我們還要參與其中？」

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