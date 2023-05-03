日本人擁「最強護照」卻不愛出國！黃金週僅20萬人出境　原因曝光

▲推算今年黃金週的日本出國人數約為20萬，僅達2019年的20％；圖為羽田機場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本護照可免簽前往193國旅遊，但手持「最強護照」的日本人卻不愛出國玩，尤其在新冠肺炎疫情過後，加上日圓貶值的影響，如今日本每5至6個人僅有1人持有護照，今年黃金週假期出國人數僅達2019年的20％。

日本觀光局（JNTO）數據顯示，新冠肺炎疫情漸歇，加上邊境解封之後，旅日人數已逐漸回穩，光是3月份就有181萬7500萬外國旅客入境，達到2019年同月的65％；從國家來看，韓國以46萬6800萬人居冠，其次則為台灣的27萬8900人、美國20萬3000人。

《朝日新聞》指出，日本3月份的出境人數僅69萬4300人，恢復到2019年同月份的36％，儘管今年黃金週假期全日空（ANA）和日本航空（JAL）國際線的班機預約狀況都達到2022年的2.4至2.7倍，但推算今年黃金週的日本出國人數約為20萬，僅達2019年的20％。

不過，黃金週假期國內線航班的搭乘狀況幾乎恢復到疫情前水準，報導認為，最主要的原因就是日圓持續貶值，讓日本人至海外旅行的成本提高，加上護照持有數不斷下降，導致日人出國旅行意願低落。

▲日本護照可免簽入境193國，連續5年蟬聯全球最強護照。（圖／CFP）



在今年4月下旬，1美元約可兌換130日圓，而2019年平均匯率則可兌換110日圓，與2019年相比，日圓貶值了2成左右，這意味著日本民眾去美國旅行的費用平均會比4年前高出2成；且加上全球能源、原物料價格上漲，從日本人的角度來看，現在進行海外旅行的花費實在太過高昂。

除了日圓貶值之外，日本人持有護照的人數也在減少，在2019年底日本人共持有3027萬本護照，但2022年底僅有2175萬本，以日本破億人口來看，平均每5至6人中，僅有1人持有護照。

護照持有數減少的主因是新冠肺炎疫情後，有不少護照已經過期，加上申請手續繁複，必須親自去窗口2次，讓日人新辦、重辦護照意願低；政府為了促進護照申請率，從今年3月開始讓民眾可以在網路上申請新辦護照，僅須本人至窗口1次親取即可。

事實上，在新冠肺炎疫情以前，日本人出國旅行的意願就不如其他國家；日本旅遊業協會（JATA）數據顯示，日本2019年的出境率僅15.3％，除了遠低於歐美國家外，也低於韓國與台灣。

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