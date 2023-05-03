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看不到Pornhub！猶他州居民被封鎖　「看A片先驗證年齡」新法惹議

▲▼ 成人網站Pornhub。（圖／達志影像／美聯社）

▲Pornhub是全球最大成人內容網站。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國多州相繼推動法律，希望成人或社群平台驗證用戶年齡，不過相關措施也招致隱私外洩等批評。猶他州針對色情平台的年齡驗證法律將於3日生效，對此Pornhub則在前一天採取行動，全面封鎖來自猶他州的IP位置連線。

CNN及BBC報導，2016年猶他州把色情內容宣布為公衛危機，州議員表決通過後，州長考克斯（Spencer Cox）於今年3月簽署「SB287」年齡驗證法律，要求色情網站在用戶每次造訪時驗證年齡，若讓18歲以下用戶接觸色情內容，可能面臨法律責任。

2日起，若猶他州民眾試圖訪問Pornhub，就會看到一部成人影星德維爾（Cherie DeVille）拍攝的影片，內容宣稱年齡驗證新法恐讓民眾隱私置於風險中，甚至導致用戶流向安全措施更少的平台，呼籲立法者「透過裝置識別用戶」，而非附有個人照片的數位身分證明。

德維爾在影片裡說，「儘管安全與合法是我們的首要任務，但在每次訪問成人平台時出示身分證件，不是保護用戶的最有效解決方案…在提供一個真正的解決方案前，我們做出艱難決定，在猶他州完全禁止訪問我們的網站。」

事實上，路易斯安那州的類似法律已於1月生效，若民眾想要訪問色情網站，會先被導向該州的數位身分驗證平台LA Wallet，因此Pornhub在那裡仍能營運，不過流量驟降80%。Pornhub發言人表示，猶他州缺乏類似的數位解決方案。

外媒指出，色情片通常是網路內容與科技被如何監管的風向球，而越來越多人呼籲驗證網路使用者的年齡。除了上述兩州，阿肯色州、密西西比州和維吉尼亞州也已通過類似法律，美國參議員上周更提出法案，希望完全禁止13歲以下兒童使用社群媒體，17歲以下青少年則需要父母同意。

不過，以這種方式限制網路使用，遭到網路權利及自由言論監管機構批評。電子自由基金會（Electronic Freedom Foundation ）3月表示，「年齡驗證系統是監視系統。這個計畫將領導我們進一步走向隱私數據被默許蒐集出售的網路世界。」

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