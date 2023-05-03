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峇里島5星飯店爆命案！他滿身血爬出房間求救　1女裸體死在浴缸

▲▼峇里島5星洲際飯店發生命案。（圖／翻攝自Bali Post、InterContinental Bali Resort ）

▲峇里島5星洲際飯店發生命案。（圖／翻攝自InterContinental Bali Resort ）

記者張方瑀／綜合報導

印尼渡假勝地峇里島一間高級渡假村驚傳命案，有一對中國籍男女被發現倒臥在飯店走廊和房內浴缸裡，兩人不但全身赤裸且身上滿是血跡和傷痕，女方脖子上還有明顯纏繞痕跡，目前警方仍在調查中。

根據香港01、Bali Post報導，位於峇里島金巴蘭（Jimbaran）的洲際飯店1日發生命案，飯店員工在1日上午6時43分接到住客電話表示，他聽到有人在走廊上呼救，當時值班經理要求員工帶著輪椅到現場，結果就在房門外發現一名男子滿身是血倒在走廊上，而進房後就在浴缸內發現另一名女子，兩人皆全身赤裸且明顯死亡。

▲▼峇里島5星洲際飯店發生命案。（圖／翻攝自Bali Post、InterContinental Bali Resort ）

▲李姓男子滿身是血陳屍飯店走廊。（圖／翻攝自Bali Post ）

這兩名死者分別是25歲的李姓男子和22歲的陳姓女子，兩人皆來自中國，而飯店房間是由陳姓女子預訂。警方調閱監視器畫面後發現，陳女是在4月30日晚間8時左右獨自入住，李男則是在1日凌晨0時17分左右抵達大廳和陳女會面，接著兩人就一起回到房間。

李男在1日凌晨0時50分曾離開房間，沒多久後就返回，飯店服務生在凌晨1時17分左右曾送餐到房間，放下餐點後就離開。

到了1日上午6時32分，李男全身赤裸且滿是傷痕從房間爬出求救，脖子上有明顯開放性傷口，接著他就死在了走廊上；陳女則是在浴缸內被發現，身上都是血跡，脖子有纏繞痕跡，額頭還有瘀傷，目前印尼警方仍在進行進一步調查。

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