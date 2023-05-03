打嗝1年停不了！正妹就醫竟「癌症第3期」　身體冒2症狀要小心

▲美國一名護理師突然不斷打嗝，但她並不以為意。（圖／翻攝自Bailey Marie Mcbreen臉書）

圖文／CTWANT

身體出現異常狀況，就是一個警訊。美國一名24歲正妹護理師診斷出癌症，主要是突然不斷打嗝，原本她不以為意，卻整整持續了1年，甚至出現嚴重的胃食道逆流，檢查才發現結腸內有腫瘤，確診癌症第3期。

據《紐約郵報》報導，來自佛羅里達州的貝莉（Bailey McBreen）透露，她很少打嗝，但自2021年10月開始，打嗝次數突然變多，每天會打5～10次的嗝，當時她並沒太在意，從沒想過是身體發出的警訊。直到2022年2月，她出現嚴重的胃食道逆流症狀，但是就醫診斷，醫生將原因歸咎於焦慮。

▲貝莉做電腦斷層掃描發現，結腸中有腫瘤。（圖／翻攝自Bailey Marie Mcbreen臉書）

不過，貝莉深信自己的身體一定出現問題，後來做電腦斷層掃描，在結腸中發現腫瘤，「我的腫瘤在橫結腸中，慢慢變大導致腸阻塞」。雖然過度打嗝不是結腸癌的症狀，但醫生認為可能是症狀的開始。正當她被告知罹患結腸癌3期，她坦言難以置信，像是靈魂出竅一般，「我坐在房間角落看著診斷結果，感覺時間變慢了，心跳加速。」

幸運的是，貝莉透過緊急手術，成功切除腫瘤，之後開始進行化療，到現在抗癌成功。她提醒，任何新鮮的事物，即使在其他方面被視為正常，都需要特別留意，「我對打嗝沒想太多，因為這是『正常』的」，要大家傾聽自己身體的聲音。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 美國男童因穿印有「只有2種性別」上衣 竟被要求離開學校

▸ 明恐飆36度高溫！周末「首波梅雨鋒面」報到 降雨熱區曝

▸ 澳洲禁菸新政策 一次性電子菸將被禁止