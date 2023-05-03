　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人夫議員「新舊愛」待遇差別大　上車1動作防被抓包

4月14日12：02陪舊愛午餐，吳志剛跟前緋聞對象張姓櫃姐，仍會相約共進午餐。

▲4月14日12：02陪舊愛午餐，吳志剛跟前緋聞對象張姓櫃姐，仍會相約共進午餐。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

4月14日本刊直擊，吳志剛與舊愛張姓櫃姐在誠品行旅用餐到1點多，張女主動拿起帳單買單，吳隨後開車將她送到忠孝復興站搭捷運。不知是否嫌張女身上的香水味太濃，還是深怕被接下來的幽會對象林女抓包，張女一下車，吳就反常地將車窗全部打開，一路往大直方向開去。 

抵達大直後，吳先將車停在敬業二路的停車格內，過了十幾分鐘才關窗下車走進「虹光LIVE」商場。沒多久，穿著黑色低胸背心、白色短褲的林女也走進大樓，約莫過了1個多小時，吳、林2人戴著同樣的口罩走出商場，一同前去牽車開回文山區大樓內幽會，2個小時後、約傍晚5點半才各自返家。

4月14日15：42幫背購物袋，吳志剛（右）偕林女（左）離開商場，還貼心幫林女背起購物袋。

▲4月14日15：42幫背購物袋，吳志剛（右）偕林女（左）離開商場，還貼心幫林女背起購物袋。

4月14日16：27直進地下室，幽會地點距林女家僅約300公尺，吳志剛都會直接開車進入地下室。

▲4月14日16：27直進地下室，幽會地點距林女家僅約300公尺，吳志剛都會直接開車進入地下室。

此外，本刊也曾直擊吳志剛、林女二人在4月7日、10日兩天，一起共度午後時光。

7日下午1點多，吳志剛到萬華服務處路邊，向一名男子拿東西後，驅車前往2人幽會的大樓，直到傍晚5點多才送林女回家；10日下午2點，吳的廂型車再度準時出現在林女住處門口，2人一起前往幽會大樓待了3個小時，傍晚5點離開時，吳先載林到附近便當店買晚餐，之後再載林回家，林下車時手上還多了一袋疑似吳送的禮物。

相較於吳志剛與林女每次約會後，都會專程送林女回家，還會貼心準備禮物製造驚喜，他對舊愛張姓櫃姐似乎就沒如此用心，甚至連吃飯都是張女掏錢買單，對照6年前被拍到與張女熱戀時的互動，可說是天差地遠。

2017年1月，吳志剛遭爆為了與張姓櫃姐交往，不惜跟家人吵架，拋家棄女搬到外面住，還被直擊平日頻繁與張女出雙入對，4天內僅有30分鐘回與妻女住的永康街老家搬東西，其餘時間都與張女一同吃喝玩樂，而且2人互動親密。

更多鏡週刊報導
【全文】已婚議員難捨舊愛再添新歡　直擊吳志剛五度幽會美熟女
【吳志剛周旋三女4】陪老爸吳伯雄掃墓　5連霸議員吳志剛花邊沒停過
【吳志剛周旋三女】人夫議員趕攤疼舊愛擁新歡　吳志剛成政壇時間管理大師

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「星光一班」爆紅男歌手狂撩大奶妹　曾陷劈腿疑雲
店員超商門口「活春宮」撿屍　誇張畫面曝光
汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」　一起畫面被拍
劉雨柔離婚半年交「T1球星」新歡！　火熱互動全被拍
陳漢典深夜約會直擊！　對象是《天才衝衝衝》女星
人夫議員新歡「短髮美女」曝光！　質詢前空檔幽會全直擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

人夫議員「4位緋聞女友」一次看　女立委、上海正妹企業家都在列

人夫議員「新舊愛」待遇差別大　上車1動作防被抓包

人夫議員同天約會「舊愛新歡」　6年緋聞女友1跡象漏餡

人夫議員新歡「短髮美女」曝光！　質詢前空檔幽會全直擊

人夫議員「周旋三女」全直擊！　趕攤疼舊愛擁新歡

郭台銘、韓國瑜格局「高下立判」　他曝道歉與原諒關鍵差異

失言？柯文哲談低薪：有些系教出的學生沒價值　畢業起薪低「系要縮編」

快訊／郭台銘為4年前選戰道歉！韓國瑜發聲「奮鬥團結，記取教訓」

北市營養午餐將漲價　王欣儀籲「蔣市府補助」減輕家長負擔

徐耀昌、邱鎮軍隔空開打　國民黨苗栗立委初選5月14日啟動全民調

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！她等車遭猛撲壓地　胸部慘留爪痕

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

人夫議員「4位緋聞女友」一次看　女立委、上海正妹企業家都在列

人夫議員「新舊愛」待遇差別大　上車1動作防被抓包

人夫議員同天約會「舊愛新歡」　6年緋聞女友1跡象漏餡

人夫議員新歡「短髮美女」曝光！　質詢前空檔幽會全直擊

人夫議員「周旋三女」全直擊！　趕攤疼舊愛擁新歡

郭台銘、韓國瑜格局「高下立判」　他曝道歉與原諒關鍵差異

失言？柯文哲談低薪：有些系教出的學生沒價值　畢業起薪低「系要縮編」

快訊／郭台銘為4年前選戰道歉！韓國瑜發聲「奮鬥團結，記取教訓」

北市營養午餐將漲價　王欣儀籲「蔣市府補助」減輕家長負擔

徐耀昌、邱鎮軍隔空開打　國民黨苗栗立委初選5月14日啟動全民調

布雷克享受花蓮「慢生活」　Vlog待重啟朝聖太魯閣

人夫議員「4位緋聞女友」一次看　女立委、上海正妹企業家都在列

快訊／上班注意！　國1高架「2車追撞」

公園驚見骨灰罈　勇警翻看找失主！路人超毛：當樹葬膩？

小孩被比特犬咬傷！男主人為一原因趕走訓犬師　Aky心寒動怒：我要報警

大帝最強！　七六人恩比德奪NBA生涯首座「年度MVP」

睡前狂喝「超商飲料地雷」　早上臉就大水腫

「BMW大改款入門跑旅」準備登場了！空間有望比X1還寬敞

腸病毒下周進入流行！羅一鈞示警：這波多型別齊發　恐增重複感染風險

劉雨柔新歡爆「甩了穩交女友」秒跟她示愛！　抓包外送陌生地址疑有鬼

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

政治熱門新聞

即／疑回應郭台銘道歉！韓國瑜晚間發聲了

人夫議員「周旋三女」全直擊！　趕攤疼舊愛擁新歡

郭韓世紀大和解　他曝格局高下立判

柯文哲談低薪：有些系教出的學生沒價值

郭台銘向韓國瑜道歉！力邀：希望能並肩作戰

人夫議員「神祕新歡」曝光！　質詢前空檔幽會全直擊

她曝國民黨最新內參民調：賴清德一支獨秀　郭、侯、柯差距5％內

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

全文／陳水扁衝凱道找蔡英文陳情為哪樁

2024挺賴清德？陳水扁為這事震怒　「要人家支持也要支持的下去」

人夫議員「舊愛新歡」全都要　6年緋聞女友1跡象漏餡

大局已定？國民黨內參民調曝光　黃光芹：除非郭台銘下白虎湯

幕後／美25軍火商訪台關鍵曝　核心元件「去中化」尋安全供應商

每個縣市都做小型核電站　郭台銘：24hrs發展軍備

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　還有冷空氣

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

女警愛上大毒販　毀了緝毒行動

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

79歲首席歌后「逝世原因」曝光！　親弟楊慶煌悲痛：像媽媽一樣重要

即／疑回應郭台銘道歉！韓國瑜晚間發聲了

館長電商出包？豬五花放「A5和牛照」

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面