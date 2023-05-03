人夫議員「新舊愛」待遇差別大　上車1動作防被抓包

▲4月14日12：02陪舊愛午餐，吳志剛跟前緋聞對象張姓櫃姐，仍會相約共進午餐。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

4月14日本刊直擊，吳志剛與舊愛張姓櫃姐在誠品行旅用餐到1點多，張女主動拿起帳單買單，吳隨後開車將她送到忠孝復興站搭捷運。不知是否嫌張女身上的香水味太濃，還是深怕被接下來的幽會對象林女抓包，張女一下車，吳就反常地將車窗全部打開，一路往大直方向開去。

抵達大直後，吳先將車停在敬業二路的停車格內，過了十幾分鐘才關窗下車走進「虹光LIVE」商場。沒多久，穿著黑色低胸背心、白色短褲的林女也走進大樓，約莫過了1個多小時，吳、林2人戴著同樣的口罩走出商場，一同前去牽車開回文山區大樓內幽會，2個小時後、約傍晚5點半才各自返家。

▲4月14日15：42幫背購物袋，吳志剛（右）偕林女（左）離開商場，還貼心幫林女背起購物袋。

▲4月14日16：27直進地下室，幽會地點距林女家僅約300公尺，吳志剛都會直接開車進入地下室。

此外，本刊也曾直擊吳志剛、林女二人在4月7日、10日兩天，一起共度午後時光。

7日下午1點多，吳志剛到萬華服務處路邊，向一名男子拿東西後，驅車前往2人幽會的大樓，直到傍晚5點多才送林女回家；10日下午2點，吳的廂型車再度準時出現在林女住處門口，2人一起前往幽會大樓待了3個小時，傍晚5點離開時，吳先載林到附近便當店買晚餐，之後再載林回家，林下車時手上還多了一袋疑似吳送的禮物。

相較於吳志剛與林女每次約會後，都會專程送林女回家，還會貼心準備禮物製造驚喜，他對舊愛張姓櫃姐似乎就沒如此用心，甚至連吃飯都是張女掏錢買單，對照6年前被拍到與張女熱戀時的互動，可說是天差地遠。

2017年1月，吳志剛遭爆為了與張姓櫃姐交往，不惜跟家人吵架，拋家棄女搬到外面住，還被直擊平日頻繁與張女出雙入對，4天內僅有30分鐘回與妻女住的永康街老家搬東西，其餘時間都與張女一同吃喝玩樂，而且2人互動親密。

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