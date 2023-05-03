人夫議員同天約會「舊愛新歡」　6年緋聞女友1跡象漏餡

▲3月31日12：00約逛精品店，吳志剛與全身名牌的舊愛張姓櫃姐，在精品旗艦店內逛了1個多小時。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊從3月底至4月中旬，3週內5度直擊吳志剛、林女二人的午後約會；更誇張的是，吳不僅不顧已婚身分跟新歡林女頻繁幽會，本刊更直擊他仍跟6年前就傳過緋聞的張姓櫃姐互動熱絡，甚至還在同一天內分別和舊愛、新歡約會。

3月31日將近中午12點，吳志剛開著灰色廂型車，從市議會前往台北101，在地下停車場停好車後，吳戴著棒球帽與口罩，搭電梯直奔4樓的名牌服飾旗艦店，而穿著同品牌外套搭配牛仔褲與運動鞋的張姓櫃姐，此時已在店門口等候，2人會合後並肩邊聊天邊走進店內閒逛。

▲3月31日12：00約逛精品店，吳志剛與全身名牌的舊愛張姓櫃姐，在精品旗艦店內逛了1個多小時。

在店內逛了超過1個小時，只見吳志剛急忙快步離開，張女則繼續留在店內，跟店員聊天挑東西；吳取車後便一路開往文山區林女住處，載著林到2人平時固定幽會的社區大樓，共渡浪漫的午後時光。

吳志剛不僅這1天周旋在2女之間，就連議會開議後，本刊也曾直擊吳先在中午與舊愛張女共進午餐，下午又趕赴與新歡林女碰面。對比約會行程如此滿檔，吳志剛在議會卻只花2、3個小時，讓人不禁搖頭。

4月14日、台北市議會開議第3天，同時也是新任市長蔣萬安到議會備詢的日子，正當所有議員磨刀霍霍，準備對蔣市長進行震撼教育時，本刊直擊吳志剛的廂型車卻在上午11點多，悄悄從議會停車場離開。隨後，戴著棒球帽的吳志剛現身誠品行旅大廳，此時他腳上穿的黑色運動鞋，與張姓櫃姐先前所穿的鞋子是同款「情侶鞋」。

過了十多分鐘，張女穿著貼身短裙洋裝出現，先是開心地拿手機狂拍大廳擺設，接著與吳一起走進飯店餐廳對坐用餐，席間大多都是張女在說話，不時搭配手勢比劃，看起來心情不錯。

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