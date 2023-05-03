人夫議員新歡「短髮美女」曝光！　質詢前空檔幽會全直擊

▲4/14 15:42，吳志剛（右）與林女（左）一起離開商場，準備回文山區的大樓幽會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市議會上月12日開議，17日開始由各議員對市府局處進行質詢，21日傍晚5點多，市議員吳志剛依排訂次序，準時現身議會質詢民政部門。

怪異的是，已蟬聯多屆議員的吳志剛，質詢過程始終神情緊繃、結巴讀稿，就連向官員提問都顯得緊張生疏，與3小時前和短髮美熟女新歡相處時游刃有餘的模樣，大相逕庭。

就在吳志剛準備質詢的當天下午2點左右，本刊直擊已婚、育有3名女兒的他，開著白色國產小車到北市辛亥路一棟舊公寓旁停下，看似在等人；沒幾分鐘，一位皮膚白皙、身材姣好，年約40歲的短髮女子從公寓門口出現，上身掛著LV披巾、穿著牛仔短褲，露出一雙長腿，看到在路旁等候的白色小車，立即快步坐上副駕駛座。

▲4/14 15:41，本刊直擊，吳志剛3週內5度與身材姣好的新歡林女幽會。

緊接著吳志剛載著短髮美熟女，前往300公尺外的一棟住宅大樓，熟門熟路地直接將車開進地下室，2人在大樓內待到將近下午4點才驅車離開。而明明步行僅需約5分鐘就能回家，但不知吳是為了展現體貼或是2人捨不得分開，車子還是迴轉掉頭，在巷弄內繞了一大圈，來到女方住處前。

▲4/14 15:42，吳志剛（右）偕林女（左）離開商場，還貼心幫林女背起購物袋。

短髮美熟女下車後，站在家門外遲遲不上樓，吳志剛則繼續將車臨停在路邊不動；隨後站在騎樓內的短髮美熟女對著車上的吳邊揮手邊跺腳撒嬌，舉手投足相當嬌媚，2人隔空甜蜜互動一陣子之後，短髮美熟女依依不捨地開門上樓，吳這才駕車直驅市議會。

▲4/14 16:27，幽會地點距林女家僅約300公尺，吳志剛都會直接開車進入地下室。

知情人士向本刊透露，這名與吳志剛互動曖昧的短髮美熟女姓林，與父母同住文山區公寓，和吳交往至少超過半年。

本刊觀察，林女白天似乎都待在家中，因此2人多是利用此時間約會，且模式相當固定，通常都是中午過後，由吳志剛開車到文山區林家接她，再一起前往附近的社區大樓共度2、3小時，晚上6點前再把女方送回住處。

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