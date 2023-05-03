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愛爾蘭副總理：不接受單方面武力改變台海現狀

▲愛爾蘭副總理馬丁（Micheál Martin）針對台海表態。（圖／路透）

▲愛爾蘭副總理馬丁針對台海表態。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦2日專電

愛爾蘭副總理馬丁（Micheál Martin）今天說，台灣情勢和平穩定至關重要，任何企圖以武力單方面改變現狀的行為都不可被接受。

他提到，他同意德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）所言，任何嚴重的情勢升級都將影響全球、波及所有國家；台海情勢緊張並非與歐盟無關。

馬丁指出，儘管愛爾蘭將持續遵循「一中政策」，這不意味愛爾蘭不能與台灣發展經貿、文化以及人與人之間關係，也不意味愛爾蘭不能支持台灣有意義參與多邊平台。

馬丁是在愛爾蘭皇家科學院（ Royal Irish Academy）國際關係年度會議發表主題演說時作以上表示。他的演說以「維護以規則為基礎的國際秩序：風險與責任」為題。馬丁曾任愛爾蘭總理，去年12月17日起擔任副總理，並兼任外交部長和國防部長。

經聯合國大會表決，愛爾蘭獲選在2021、2022年擔任聯合國安全理事會非常任理事國。馬丁今天說，在這期間，愛爾蘭深切感受到，安理會常任理事國握有特權，但也在捍衛、高舉聯合國憲章肩負特殊責任。中國、俄羅斯等共計5個常任理事國都是坐擁核武的國家，掌握巨大影響力。

他提到，遭受歧視和不正義的過往，讓愛爾蘭致力打造以議定規則、原則與普遍價值觀為基礎的全球體系。然而，俄羅斯對烏克蘭的全面侵略鼓舞的卻是「強權有理」思維。

自俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭以來，愛爾蘭陸續收留了超過8萬名烏克蘭人。馬丁說，愛爾蘭是軍事中立國，但在政治和道德上不採行「中立」。愛爾蘭將持續支援烏克蘭，無論多久；愛爾蘭不會容許國際法和聯合國憲章遭踐踏而不究責。

他話鋒一轉提到，擔任安理會非常任理事國期間，愛爾蘭與中國的互動顯著增加。另一方面，在中國解除長達約3年的邊境管制措施後，近期陸續有歐洲高階官員訪中，愛爾蘭交通兼環境、氣候事務部長萊恩（Eamon Ryan）以及農業部長海登（Martin Hayden）也分別於今年3月、4月訪問中國。中國在全球事務的角色以及歐盟與中國的關係備受關注。

馬丁指出，愛爾蘭並非總是能與中方取得共識，但致力維持雙邊對話與協商。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）期待確立歐盟與中國的「健康互動」，馬丁認為，達成此目標的前提是對中國的戰略目標有清晰警醒的認知。

愛爾蘭盼與中國在氣候變遷、永續發展、人權、打造公平開放全球投資貿易體系等領域進行具建設性的合作，但也不天真。一旦核心原則遭侵蝕，愛爾蘭不會保持沉默；為維護愛爾蘭的價值觀和利益，愛爾蘭應發展經濟韌性、體制韌性並與歐盟夥伴合作確保經濟安全，尋求對中關係「去風險化」（de-risking）。

馬丁並提到，在愛爾蘭對中關係上，烏克蘭議題別具重要性。他指出，中國今年2月發布的對烏立場文件雖重申各國主權應受尊重、反對使用核武等值得肯定的內容，但未批評俄羅斯的侵略行為，也未正面提及俄羅斯有能力、且必須結束戰事。馬丁呼籲中國運用影響力，終止俄羅斯發動的戰爭。

馬丁並提到新疆人權情勢。他指出，他曾直接向中方提及前聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）去年8月底卸任前發布的相關報告，並敦促中方採取報告所提建議。

他說，愛爾蘭多次在聯合國表達對中國人權情勢的關切；無論是在新疆、西藏、香港或其他地方，中國都有義務依據法治原則行事。人權、平等、尊重、對話與互動是愛爾蘭外交政策基本方針；馬丁指出，這套方針適用愛爾蘭與所有國際社會成員的往來。

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