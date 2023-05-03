SOD是真的！變態上司撿女下屬鑰匙　闖屋150次聞內褲拍片

▲女生鑰匙要收好，變態上司撿到超驚悚！闖屋150次亂聞原味內褲、拍自慰片。（示意圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

日本大阪地方法院在4月審判一起案例，內容相當驚人，案情指出，被告是一名30多歲男子，但他撿到女下屬的鑰匙後，卻非法入侵女下屬的住處，且在短短1年半內闖屋150次。男子承認犯行以及自己怪異的性癖，最後他被判處1年6個月。

據日本《律師.com》報導，這名男子在職場上，一直對這名受害女部屬有好感，某天意外撿到女下屬掉落的鑰匙，男子心懷不軌，特意去打製一副備份鑰匙，然後開始入侵女下屬的家。男子稱，第一次讓他得逞後，他再也停不下來，一而再、再而三入侵女下屬的家，每週至少私闖女部屬家中3-4次。短短1年半間，共計闖入150次。

男子闖入女下屬的家之後，開始假想自己在這屋子內生活，並翻找女下屬的私人物品，甚至拿出女下屬的原味內褲來聞，還在屋內自拍自慰片，滿足自己的性欲望。之後女下屬開始發現「家裡不對勁」，例如馬桶蓋原本是蓋起來的，但她下班回家後，卻會「自己打開」，感覺到家裡有被入侵的痕跡。後來女下屬裝設監視器來監控，果然拍到這名男上司私闖她的住處，當下讓該名女下屬嚇壞。

案件爆發後，男子被繩之以法，但女下屬表示，她的心裡陰影層面非常大，現在住在家裡，都隨時害怕會有怪人入侵或被監視。另一方面，檢警調查也發現，這名男子早有類似前科。過去男子曾在房產公司工作，接觸許多女性客戶，他因為工作的關係，擁有大量房產物件的備份鑰匙，但男子也利用職務之便，多次私闖女房客的住處。當時男子就曾因此吃上官司並被判刑，如今又再犯。

報導還指出，這名男子已有家室，但妻子出庭時表示，自己在婚前並不知道老公曾有私闖民宅的前科，也不知道老公有這種奇怪的性癖好。法官還問她有沒有離婚的意願，但這名妻子回答，自己雖然曾經想過離婚的念頭，但她目前仍在休育兒假，沒有收入，又考量到對孩子的影響，所以暫時還不想離婚。

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