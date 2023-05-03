人妻約小王「在家運動」嬌喊：頂到胃　靠1招減肥攝影師傻眼

▲一名擔任攝影師的人夫指控，妻子透過交友軟體出軌一名男子。示意圖。（圖／鏡週刊提供）

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一名人妻趁老公不在家，透過交友軟體都搭上小王，兩人不僅在家裡翻雲覆雨「頂到胃」外，兩人互傳「愛愛可以減肥」等煽情訊息，人夫發現後氣得向小王求償提告20萬元。對此，新北市地方法院審理後，認為小王確實侵害了配偶權，因此要賠償10萬元。

一名擔任攝影師的人夫指控，妻子透過交友軟體出軌一名男子，雙方交換通訊軟體後，展開地下不倫戀情，還不斷傳約砲訊息「老公上班？」「老公回家了？」「怕妳老公嗎？」，人妻也回「家裡不方便，他有裝監視器」。

小王明顯得知人妻已婚身分，卻仍邀約「想跟我壞壞嗎？」「要看妳想不想阿」「來幾張性感的照片，好久沒看到妳了」「愛愛可以減肥」等言語。人夫從兩人對話中也發現，小王與人妻去年3月就在家中見面，似乎已發生關係，因此向法院提告小王，認為配偶權遭到長期侵犯，向小王求償20萬元。

對此，新北地院審理，法官認為小王以挑逗的言論與人妻對話，雙方對話超越一般朋友的往來，判小王應賠償10萬元新台幣，全案仍可上訴。

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