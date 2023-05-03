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南蘇丹政府：蘇丹交戰雙方同意4日起停火7天

▲蘇丹內亂。（圖／路透）

▲蘇丹內亂。（圖／路透）

文／中央社南蘇丹首都朱巴2日綜合外電報導

南蘇丹外交部今天表示，蘇丹交戰雙方在與南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）的電話交談中，已同意從4日起停火7天，為結束兩個多星期來的血腥戰鬥帶來希望。

南蘇丹外交部在聲明中說，率領蘇丹政府軍的總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）的指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）「原則上同意從5月4日至11日停火7天」。

聲明中說，雙方也同意「任命和平談判代表，在他們所選擇的任何地點會談」。

基爾與柏罕、達加洛通話，是東非八國所組區域集團「政府間發展組織」（IGAD）倡議的一部分，這個集團呼應非洲聯盟（African Union）和國際社會的呼籲，一直在推動蘇丹交戰雙方結束戰鬥。

蘇丹在4月15日爆發武裝衝突，此後流血事件不斷。空襲與砲火肆虐大喀土穆地區（greater Khartoum）大片土地，造成數百人死亡、數千人受傷，促使數以千計的蘇丹人逃往鄰近國家。

但是更多大喀土穆地區民眾無力逃亡，被迫藏身這個有500萬人口的大都會區，當地糧食補給、飲用水和電力持續減少。

聯合國機構國際移民組織（IOM）今天表示，估計這場戰鬥已經造成33萬4000人在國內流離失所。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）發言人薩拉多（Olga Sarrado）則在瑞士日內瓦告訴記者：「現已從蘇丹逃到鄰國的人員當中估有逾10萬難民。逃亡者包括蘇丹難民、倉促返家的南蘇丹人，以及本來就以難民身分待在蘇丹的其他人。」

聯合國難民事務高級專員公署估計，隨著衝突持續，可能會有多達80萬人逃到鄰國。

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