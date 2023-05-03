馬國檢討5G計畫「華為想爭取」　美歐示警面臨國安風險

▲華為想爭取馬來西亞的5G建設計畫。（圖／路透）

文／中央社

據英國金融時報今天報導，馬來西亞正對推出5G的計畫作最後檢討，可能允許中國華為公司競標電信基礎設施，歐盟和美國為此警告馬國的國家安全和外國投資恐面臨風險。

路透社報導，根據金融時報（Financial Times）看到的信件，在馬來西亞政府決定檢討前政府授予瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）以110億馬幣林吉特（25億美元）建設國有5G網路標案的決定後，歐盟和美國駐馬來西亞大使4月致函馬國政府。

由於業界對定價和透明度有疑慮，而且擔憂單一國營的網路將導致國有化壟斷局面，馬來西亞推出5G的計畫一再受挫。

長期以來，華為一直被視為爭取這項合約的領先者，馬國政府先前已駁斥美國提出的安全顧慮。

美國駐馬來西亞大使麥費特（Brian McFeeters）在信中寫道：「華盛頓高層官員同意我的觀點，即顛覆現有模式將破壞新產業的競爭力，阻礙馬來西亞5G發展，並損害馬來西亞的商業友好形象。」

「允許不受信任的供應商進入網路的任何部分，也會使馬來西亞的基礎設施面臨國家安全風險。」

華為、美國駐吉隆坡大使館、歐盟駐馬來西亞代表機構以及馬來西亞通訊和多媒體部沒有立即回應路透社的置評請求。