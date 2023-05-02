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5月都特別辛苦！陳時中回顧疫情　三級警戒「108天歸零是世界奇蹟」

▲▼疾病管制署「COVID-19 捐贈感恩暨授獎表揚晚會」。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾病管制署「COVID-19 捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，蔡英文總統、行政院長陳建仁等人排字儀式。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

歷經3年多的抗疫，中央流行疫情指揮中心5月1日正式解編，前任指揮中心指揮官陳時中今（2）日表示，過去兩年的5月都特別辛苦，從去年5月的Omicron大流行，到前年5月本土疫情進入社區感染，宣布二級警戒、三級警戒，經過108天把疫情歸零，堪稱世界奇蹟。

為感謝COVID-19疫情3年多來，熱心捐贈援助物資，以及付出時間精力支援防疫團隊的幕後英雄，衛生福利部疾病管制署於今(2)日舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」。從陳時中手中接下指揮官的王必勝致詞時幽默表示，常常有人問「防疫工作在做什麼？」最簡單的說法就是「陳時中叫大家戴口罩，我叫大家脫口罩」引發現場一片笑聲。

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陳時中去年7月卸下衛福部長與指揮官身份，代表民進黨參選台北市長，他今天出席晚會致詞則先回應「本來很希望是我來宣布把口罩拿下來，但沒撐那麼久。」

▲▼疾病管制署「COVID-19 捐贈感恩暨授獎表揚晚會」。（圖／記者洪巧藍攝）

▲前指揮官陳時中致詞。（圖／記者洪巧藍攝）

陳時中回想，整個防疫過程裡面，過去兩年的5月都特別辛苦。先是去年5月Omicron變異株開始大流行，每天幾萬人、幾萬人確診，一直到7月多延續不斷。

至於前年5月則是本土疫情進入社區感染，先發布二級警戒，接著三級警戒。陳時中強調，那時很明確做決定沒有走向封城，在三級警戒時停下來，經過108天把疫情控制住。「這一波疫情108天歸零可說是世界奇蹟」陳時中感嘆，當時靠著太多人鼓勵，救護車這樣跑，醫院每天都非常辛苦，但是我們仍然度過了。

「再往前一年的5月則是很高興，每天在數西瓜的日子」，陳時中接著回顧，當時4月起56天歸零，5月7日進入防疫新生活，還以為就真的進入新生活了，沒想到時隔252天又再度開始一波波疫情，但我們沒有被擊垮，到了今天，真正進入防疫新生活，接下來大家一起努力、合作振興台灣經濟。

▲▼疾病管制署「COVID-19 捐贈感恩暨授獎表揚晚會」。（圖／記者洪巧藍攝）

▲蔡英文總統頒獎給防疫有功人士。（圖／記者洪巧藍攝）

王必勝感嘆，這三年非常漫長辛苦，但他覺得非常光榮，因為在國家需要他們的時候站出來替國家服務。王必勝說「我們沒有辦法完全消滅病毒，但盡量把傷害降到最小。我們無法預測未來，但會克服一個個難關，穩健、一步一步把大家帶到這裡」。

疾管署表示，會中蔡英文總統及陳建仁院長親自頒發108座獎座，表彰COVID-19疫情期間為國人無私奉獻之航空/海業、防疫車隊、防疫旅館、鄰里幹事、國軍、警察、志工、8大醫事公會、照顧服務員、物流人員、快篩或口罩醫療器材產業、電信公會、檢調人員法制人員、各縣市地方防疫第一線人員，以及30名政府部會等個人、團體代表，感謝其堅守崗位孜孜不懈，完成守護國人健康的保衛戰。

疾管署強調，指揮中心解除編制後，防疫工作不會終結，各項防治、整備及應變措施回歸常態持續進行，以隨時因應未知疫情；同時呼籲病毒並未消失，提醒民眾配合政策，完成疫苗接種，保持手部清潔、養成良好的衛生習慣，有需要時仍請佩戴口罩，一起守護更美好的臺灣。

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