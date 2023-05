28歲女星「遭酒駕撞死」頭部重創身亡　拍澳洲結婚實境秀走紅

▲澳洲實境秀女星被酒駕撞死。(圖/翻攝臉書)

記者吳美依/綜合外電報導

澳洲28歲實境節目女星丹妮.厄絲金(Dan nii Erskine)車禍身亡,她開車行經十字路口,看見綠燈號誌便起步,未料竟遭一名酒醉駕駛高速攔腰撞上,雖然緊急送醫救治,卻仍因頭部重創宣告不治。

A former Bride and Prejudice contestant has died in a tragic car accident, leaving her family shattered.https://t.co/wWMyjObZjW