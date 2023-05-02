　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

威廉王子、凱特王妃慶結婚12周年　照片驚見「台灣之光」

威廉王子、凱特王妃慶結婚12週年　照片驚見「台灣之光」

文／鏡周刊

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）日前慶祝結婚12週年，兩人貼出甜蜜照片，裡面竟出現「台灣之光」，令人相當驚喜。

威廉王子和凱特王妃上月29日慶祝「鏈婚」，夫妻倆在社群網站貼出手勾手騎自行車的照片，相當恩愛。照片中，40歲的威廉王子戴墨鏡、穿牛仔褲和深藍色鈕扣襯衫，騎著捷安特（GIANT）腳踏車，讓台灣之光再度揚名國際。

而41歲的凱特王妃則穿英國品牌MiH Jeans白色刺繡襯衫，搭配深藍牛仔褲和Superga小白鞋，將墨鏡戴在頭上，時髦休閒。

威廉王子、凱特王妃慶結婚12週年　照片驚見「台灣之光」

這張照片是由威廉夫婦最信賴的攝影師Matt Porteous在桑德令罕府拍攝，事實上，去年耶誕節和今年3月英國母親節時，威廉一家五口也選用了同一系列照片慶祝，顯見夫妻倆對這組照片的喜愛。

今年3月英國母親節，凱特王妃貼出與三個孩子在樹上的照片，相當溫馨。（翻攝princeandprincessofwales IG）
威廉王子一家五口去年12月的聖誕卡，照片同樣出自Matt Porteous之手。（翻攝princeandprincessofwales IG）

2011年4月29日，威廉與凱特在西敏寺舉辦世紀大婚，電視轉播吸引全世界3,670萬觀眾收看。凱特成為英國350年來第一位出身平民家庭的王子妃，當年她身穿現任Alexander McQueen創意總監Sarah Burton設計的婚紗，引領時尚風潮。

2011年4月29日，威廉和凱特在西敏斯舉行世紀婚禮。（翻攝Westminster Abbey推特）

他們婚後育有3個孩子——9歲的喬治王子（Prince George）、8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）以及5歲路易王子（Prince Louise），一家五口堪稱全世界最受歡迎的王室家庭。

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Prince and Princess of Wales（@princeandprincessofwales）分享的貼文


【點擊看完整全文】

更多鏡週刊報導
夏綠蒂公主8歲生日快樂！　媽咪凱特王妃親拍美照慶生
威廉王子悼陣亡軍人　哈利、梅根爽看NBA成對比
梅根甩爭議「換新造型」首亮相　黏哈利王子看NBA笑開懷

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／余謙退場掩面哭泣！　失6分寫本季最慘　
快訊／郭台銘致詞手稿曝光　向韓國瑜道歉
13人吃海鮮「噴4萬1」　米其林餐廳說話了
獨／補教女師遭毒男撞死！　妹妹淚發聲
張國煒重臣辭星宇法人董事　曝「為上市櫃做準備」
募到400萬！交換生誤食老鼠藥　「醫療專機抵台」畫面曝光
女師已婚未生子「熱心載童上課」　竟遭毒男撞死
威廉王子、凱特王妃結婚12周年　照片驚見「台灣之光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

環保團體指控「SpaceX火箭計畫」傷害環境　提告美航空總署

28歲女星「遭酒駕撞死」頭部重創身亡　拍澳洲結婚實境秀走紅

烏軍反攻！俄羅斯放棄巴赫姆特部分陣地　美估5個月2萬人陣亡

威廉王子、凱特王妃慶結婚12周年　照片驚見「台灣之光」

日3歲童玩遊樂器材「遭繩索勒脖」 失去意識！　6師完全沒發現

美女警愛上大毒販！　男友被攔查秒插手「緝毒行動全毀了」

吵架踢死8個月女兒　爸媽「丟絞肉機碎屍」遺體分裝13個塑膠袋

澳洲10年來最大反菸改革！　將禁一次性電子菸

婚禮當天遭酒駕女高速追撞！　「新娘當場死亡」新郎重傷

高中教書煞到15歲男學生　性感女師拍裸照「瘋狂引誘鮮肉上床」

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

SEVENTEEN珉奎.太妍心動身高差　比力氣放水：請妳推我吧

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

環保團體指控「SpaceX火箭計畫」傷害環境　提告美航空總署

28歲女星「遭酒駕撞死」頭部重創身亡　拍澳洲結婚實境秀走紅

烏軍反攻！俄羅斯放棄巴赫姆特部分陣地　美估5個月2萬人陣亡

威廉王子、凱特王妃慶結婚12周年　照片驚見「台灣之光」

日3歲童玩遊樂器材「遭繩索勒脖」 失去意識！　6師完全沒發現

美女警愛上大毒販！　男友被攔查秒插手「緝毒行動全毀了」

吵架踢死8個月女兒　爸媽「丟絞肉機碎屍」遺體分裝13個塑膠袋

澳洲10年來最大反菸改革！　將禁一次性電子菸

婚禮當天遭酒駕女高速追撞！　「新娘當場死亡」新郎重傷

高中教書煞到15歲男學生　性感女師拍裸照「瘋狂引誘鮮肉上床」

不斷更新／蘇智傑開轟追平彭政閔花蓮紀錄　林安可雙響砲

余謙1.2局失6分寫本季最慘　退場掩面而泣

「振總最在乎我的守備」　楊晉豪頂替林立攻守俱佳

郭台銘致詞手稿曝光　向韓國瑜道歉並希望獲支持

桃園立委第5選區藍營3人角逐　市黨部將以民調決定提名人選

中醫藥北港附醫銀領潮流　雲林首間醫院內銀髮族俱樂部今揭牌

13人沙鹿吃海鮮結帳4萬1！網驚「盤到有剩」　米其林餐廳說話了

街上巧遇網友！男急相認「1句話」害她陰影重：不玩交友軟體了

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

MET Gala／王嘉爾帥度破表獲外媒盛讚！男星扮「銀貓」闖紅毯屁股蛋全露

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

國際熱門新聞

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

印尼養鴨阿公「1億私房錢」藏在床底

女愛上同父異母弟　高調曬恩愛連生2孩

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

她透視裝參加婚禮被罵爆　薄紗洩出黑色三角

全球1400萬份工作未來5年恐消失

美術館360萬「天價香蕉」　大學生一口吃掉

體育課摔倒　16歲弟眼睛遭刺穿慘死

玻璃櫃用1年突爆裂　IKEA道歉了

麥當勞宣布「大麥克醬」正式開賣

警尋失蹤少女　竟找到7具遺體

修飛機「膠帶黏一黏」　專家解惑了

陌生少女遞電子菸！3女遭4少年「遭集體性侵」

威廉凱特結婚12周年照驚見台灣之光

更多熱門

相關新聞

英王加冕　哈利擬2小時內返美替兒慶生

英王加冕　哈利擬2小時內返美替兒慶生

英國國王查爾斯三世的加冕儀式即將於5月6日登場，有消息傳出，次子哈利王子會獨自出席典禮，並在儀式結束的2個小時內離開英國境內，返回美國替兒子亞契王子（Archie）慶生。外媒也報導，曾經在阿富汗服役的哈利王子將不被允許穿上軍服，不過他將配戴勳章。

法預言：查爾斯提前退位　接班人不是威廉

法預言：查爾斯提前退位　接班人不是威廉

威廉曝六棒無演唱會「卡在阿緯女兒」：只要他不在家唱歌

威廉曝六棒無演唱會「卡在阿緯女兒」：只要他不在家唱歌

不是台積電！台灣「1產業」品質被讚稱霸全球

不是台積電！台灣「1產業」品質被讚稱霸全球

路易王子5歲生日照曝！網驚：和她超級像

路易王子5歲生日照曝！網驚：和她超級像

關鍵字：

英國王室威廉凱特捷安特

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

高雄正妹OL出無影腳狠踹汽車踉蹌險摔跤

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

79歲「首席歌后」楊小萍突傳離世！　知情人證實：已去天上修行

鳳梨認了要結婚！穩交3年突報喜：人生邁入下個階段

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面