威廉王子、凱特王妃慶結婚12周年　照片驚見「台灣之光」

文／鏡周刊

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）日前慶祝結婚12週年，兩人貼出甜蜜照片，裡面竟出現「台灣之光」，令人相當驚喜。

威廉王子和凱特王妃上月29日慶祝「鏈婚」，夫妻倆在社群網站貼出手勾手騎自行車的照片，相當恩愛。照片中，40歲的威廉王子戴墨鏡、穿牛仔褲和深藍色鈕扣襯衫，騎著捷安特（GIANT）腳踏車，讓台灣之光再度揚名國際。

而41歲的凱特王妃則穿英國品牌MiH Jeans白色刺繡襯衫，搭配深藍牛仔褲和Superga小白鞋，將墨鏡戴在頭上，時髦休閒。

這張照片是由威廉夫婦最信賴的攝影師Matt Porteous在桑德令罕府拍攝，事實上，去年耶誕節和今年3月英國母親節時，威廉一家五口也選用了同一系列照片慶祝，顯見夫妻倆對這組照片的喜愛。

2011年4月29日，威廉與凱特在西敏寺舉辦世紀大婚，電視轉播吸引全世界3,670萬觀眾收看。凱特成為英國350年來第一位出身平民家庭的王子妃，當年她身穿現任Alexander McQueen創意總監Sarah Burton設計的婚紗，引領時尚風潮。

他們婚後育有3個孩子——9歲的喬治王子（Prince George）、8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）以及5歲路易王子（Prince Louise），一家五口堪稱全世界最受歡迎的王室家庭。

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