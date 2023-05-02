吵架踢死8個月女兒　爸媽「丟絞肉機碎屍」遺體分裝13個塑膠袋

▲爸媽意外踢死女兒，竟然分屍滅證。（圖／翻攝自俄羅斯媒體）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯發生一起誇張命案，23歲醫學系女大生安娜塔西亞(Anastasia Maiboroda)與33歲丈夫雅科夫(Yakov Maiboroda)，不小心在家把8個月女兒踢死，為了隱藏命案，竟然把嬰兒丟進電動絞肉機中分屍。

這對夫妻被控上月28日在羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫市(Rostov-on-Don)家中吵架時，不小心踢到剛出生的8個月女嬰，導致人當場死亡，2人為了滅證，隨即用刀與電動絞肉機把遺體分屍。

▲被告使用絞肉機分屍。（圖／示意圖／達志影像）

2人把遺體分裝在13個塑膠袋中，向警方報案謊稱女兒被不明人士綁架，然而警方前去所住公寓調查後，隨即以謀殺罪嫌將2人逮捕。當地警官表示，他們在拆除的絞肉機中發現血跡，而當他們找到染血刀具與13袋遺體時，即使是經驗豐富的警官都被眼前景象嚇到。

鄰居透露，這對夫妻半年前搬到當地後，家中時常傳出尖叫聲，「案發當天，感覺丈夫比平時更暴力，結果爭吵聲與嬰兒哭聲突然停止」，鄰居當下雖然覺得有點不對勁，但萬萬沒想到那對夫妻竟然分屍。當局目前已對案件進行調查，預計調查至6月28日。