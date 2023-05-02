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北京抵制美中熱線　美憂恐為「台灣問題」擦槍走火

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社北京2日綜合外電報導

美國希望與中國建立如冷戰時期的危機處理熱線，避免台海周圍大量軍事活動擦槍走火引發衝突。不過中國抵制美方努力，質疑這僅是為掩護美國持續在中國後院進行軍事挑釁。

「華爾街日報」報導，自冷戰以來，中美這兩大強權之前的關係鮮少達到如今這般緊張態勢。然而，不同於蘇聯接受與華府建立危機處理熱線，作為緩和緊張局勢的一種方式，中國政府正抵制與美國建立新的溝通管道。中國官員認為，這類熱線為美國繼續在中國後院進行具挑釁性的軍事行動提供掩護。

台灣是美中建設立熱線問題的核心，華府希望與北京建立更好的溝通管道，其中一個主要原因是擔心台灣周圍的大量軍事活動恐引發衝突。中國領導人認為，美國對台灣支持日增，破壞兩國之間建立可靠溝通管道所需的信任基礎。

美中軍機和軍艦在具爭議的南海附近執行任務，加劇台海緊張局勢；中國宣稱擁有南海大部分區域的主權，試圖遏阻美軍活動，雙方時常在此發生對峙。

總統蔡英文4月出訪中美洲友邦過境美國，期間會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），中國隨後宣布4月8日起在台海周邊海空域進行戰備警巡和「聯合利劍」演習，藉此向台灣施壓，此舉亦增加衝突發生的風險。

華府智庫「昆西盡責經綸研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）高級研究員史文（Michael Swaine）表示：「如果美中兩國因台灣問題誤打誤撞釀成危機，這是非常值得擔憂的情況。我不相信台灣等所有相關各方都能確保危機順利解決。」

拜登政府表示，不希望與中國發生當年美蘇之間那種對抗。其中一個原因是美中在經濟上緊密相連的程度遠超過當時的美蘇，儘管美中關係正在惡化，而雙方正設法降低經濟的相互依賴性。

報導說，受益於美中關係穩定的企業高層曾在緩和兩國緊張局面中扮演要角，隨著被疫情切斷的商業聯繫慢慢重建，強化彼此溝通管道的前景愈來愈樂觀。

即便如此，美國高階官員仍在公開討論要借鑑以往經驗，建立溝通熱線。

美國國家安全會議印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）3月底在智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security, CNAS）舉辦的活動中指出，中國一直「不願參與互信建立或危機溝通，或設立熱線的討論」，鑑於美中軍隊靠近彼此行動，建立這類機制將是「負責任的一步」。「我們曾在冷戰期間建立這些熱線。我們認為現在也同樣適用。」

美軍今年2月擊落一枚闖入美國領空、疑為中國的偵察氣球後，中國拒絕與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通話。中國當時表示美國沒有為雙方的對話創造合適條件。

中國前高級外交官、現任中國外交部所屬的中國國際問題研究院院長徐步表示，如果華府觸及北京最敏感的神經，例如對台灣的「一個中國」政策，那麼要求雙方加強溝通就是空話。

美國總統拜登數度表示，如果中國武力犯台，美軍將出兵協防。白宮多次堅稱美國政策未變。但拜登的言論加上蔡總統與美國資深議員的高調會晤，讓北京對美國的意圖產生懷疑。

徐步表示：「若不遵守一中政策，如果一個中國原則不再是美國政府的政策，那麼安全護欄或任何以此為基礎的進展都不可能存在。」

 

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