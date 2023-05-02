感謝蔡英文祝賀　巴拉圭總統當選人潘尼亞：加強與台歷史兄弟情誼

▲ 巴拉圭執政黨總統候選人潘尼亞勝選。（圖／路透）

文／中央社

台灣友邦巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Pena）選後透過社群網站推特（Twitter）回覆總統蔡英文祝福，說巴拉圭「將繼續加強兩國之間的歷史性兄弟情誼與合作關係」。

44歲的經濟學家潘尼亞在4月30日的大選中以42.7%的得票領先反對派對手15個百分點，篤定替執政的紅黨（Colorado Party）贏得另一個5年任期。潘尼亞已自行宣布當選，在野聯盟挑戰者艾里格里（Efrain Alegre）也承認敗選。

¡Muchas gracias por los buenos deseos Presidenta @iingwen! Vamos a seguir fortaleciendo nuestros históricos lazos de hermandad y cooperación entre nuestros países. https://t.co/bYlwCIQ0cD — Santiago Peña (@SantiPenap) May 1, 2023

蔡總統昨天推文祝賀潘尼亞成為巴拉圭下任總統，表示「期待進一步加強我們國家的長期關係」。潘尼亞今天回覆蔡總統稱「非常感謝蔡總統的美好祝福，我們將繼續加強兩國之間的歷史性兄弟情誼與合作關係」。

潘尼亞曾擔任巴拉圭財政部長、國際貨幣基金（IMF）駐華盛頓的經濟學家。潘尼亞將自己定位為紅黨的新世代，更關注經濟議題。他承諾創造50萬個工作機會，提供免費幼兒園、降低燃料和能源價格，並提升街道的見警率。

至於巴拉圭與台灣的關係，潘尼亞今年初曾說若他贏得總統選舉，巴拉圭與台灣60多年來的邦誼將不受影響。當時潘尼亞告訴路透社：「我將捍衛與台灣的歷史關係。」（編輯：蔡佳敏／核稿：陳亦偉）