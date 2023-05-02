烏軍反攻！俄羅斯放棄巴赫姆特部分陣地　美估5個月2萬人陣亡

▲ 烏軍在巴赫姆特發動反攻，迫使俄軍退出部分陣地。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）是烏俄必爭之地，兩軍拉鋸長達10個月後。美國白宮估計，俄軍過去5個月來已有2萬人陣亡。烏軍指揮官1日則宣布，激戰過後成功迫使俄軍退出部分陣地，但戰局依然艱困。

《路透》報導，烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）1日在Telegram聲明表示，「巴赫姆特局勢相當艱困。與此同時，在該城鎮的部分地區，敵人遭遇我軍反攻，離開部分陣地。」

巴赫姆特對烏俄都具有重要象徵意義，去年底來成為戰爭熱點，前線幾乎沒有變化。美國白宮估計，俄軍過去5個月來在巴赫姆特爭奪戰中折損超過10萬兵力，其中包括逾2萬人陣亡，一半來自傭兵組織瓦格納集團。

瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）近來經常公開批評俄國國防部，1日才在Telegram發文控訴，他的部隊每天需要約300噸砲彈攻打巴赫姆特，目前卻只收到1/3，「每天300噸相當於10個貨櫃，根本不算多。」

但普里格津當天也聲稱，瓦格納部隊已經在巴赫姆特推進120公尺，損失86名戰士，儘管傷亡慘重，仍不斷有新的部隊投入戰場，「敵人無法控制這座城市。」