　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AI教父離開Google「後悔畢生心血」　警告人工智慧將比人類更聰明

▲▼「AI教父」辛頓（Geoffrey Hinton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲75歲的辛頓被稱為「AI教父」。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

「AI教父」辛頓（Geoffrey Hinton）於1日證實，上周已經辭去Google的工作，以利自由談論人工智慧（AI）的風險。他接受《紐約時報》採訪時坦言後悔畢生心血，並且警告AI可能變得比人類更聰明。

75歲的辛頓在神經網絡領域取得開創性成就，因而深刻形塑現代科技使用的人工智慧系統。他在Google工作逾10年並且參與AI研發計畫，如今卻開始擔憂這項科技與自己在推動AI中扮演的角色。

辛頓擔心AI可能削減工作機會，並創造出一個許多人「再也無法分辨真相」的世界。他指出，AI驚人的發展速度已經遠超出他與其他人的預期，「有一種想法認為，這個東西真的會變得比人類更聰明，一些人這麼認為，但大多數人覺得差得遠了。我也曾覺得太離譜，我認為還差了30到50年，甚至更久的時間。顯然，我不再這麼認為了。」

▲▼用戶使用ChatGPT時須要避免觸犯4大錯誤。（圖／達志影像／美聯社）

▲ChatGPT革命性進展加速科技巨頭的「軍備競賽」。（圖／達志影像／美聯社）

辛頓坦言，以前「我用常見的藉口安慰自己，如果我沒有做，別人也會做的」，如今離職並不是為了批評Google，「我離開是為了談論AI的危險，又不用考慮這會如何影響Google。Google的行為非常負責任。」Google首席科學家迪恩（Jeff Dean）也對辛頓「在Google的十年貢獻」表達感激與讚賞，「我們依然致力維持對AI的負責態度，大膽創新的同時，持續學習了解新出現的風險。」

2021年，辛頓在孟買印度科技學院演講時就曾表示，「我相信AI的快速發展將以一個我們不完全理解的方式改變社會，並非所有影響都會是好的。」他指出，AI將能促進醫療保健，同時也為致命自動化武器創造機會，「我認為，這種前景比機器人取代人類更直接也更可怕」，後者反而還有很長一段路要走。

▲▼Google。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google去年也曾爆發AI感知風波。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，辛頓不是第一個對AI提出警告的Google員工。去年6月，Google工程師勒莫因（Blake Lemoine）在網路公布對話紀錄，宣稱AI聊天機器人LaMDA具備感知能力，甚至就像一個「7、8歲的孩子」，但此說法遭到許多AI界人士強烈反彈，他也因為違反員工及數據安全政策被開除。

CNN寫道，ChatGPT熱潮進一步推動科技業的「軍備競賽」，OpenAI、微軟及Google處於趨勢前沿，IBM、亞馬遜、百度及騰訊也在研究類似技術。不過，越來越多立法者、倡議團體及科技業人士警告，AI聊天機器人可能散播假消息及取代人類工作。今年3月，特斯拉執行長馬斯克與逾千名科技巨頭連署發表公開信，呼籲停止訓練AI系統至少6個月，理由是「對社會及人類的深刻風險」。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
一票人犯錯！「電鍋1習慣」大口吃細菌又耗電
在辦公室％％遭撤職！丁允恭不服聲請釋憲　結果出爐
LIVE／徐巧芯嗆呂捷輩分晚！　上節目收不要臉字條
快訊／竹北天坑吞特斯拉　建築師、建商、營造商各罰3萬元
「大咖AV女優」引退1年　改名宣布回歸
背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」　醫嘆：癌症末期了
北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！　她等車遭猛撲壓地
快訊／西濱「槽車整輛翻下橋」！　鮮血流滿地
線上直播驚現「學生床戰啪啪啪」　教授尷尬急切：Oh Gosh

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高空滑索教練「安全扣失靈」墜3層樓身亡　孩童校外教學目睹死狀

陌生少女遞電子菸！3女吸完昏迷　遭4少年「遭集體性侵」

感謝蔡英文祝賀　巴拉圭總統當選人潘尼亞：加強與台歷史兄弟情誼

20歲才見面！女瘋狂愛上同父異母弟　高調曬恩愛連生2孩

AI教父離開Google「後悔畢生心血」　警告人工智慧將比人類更聰明

樂音太激昂！女聽柴可夫斯基突然高潮　全場害羞聽「凍未條吼叫」

三星電子宣布：禁用ChatGPT等生成式AI工具　違者恐開除

自傳爆料「大麻、古柯鹼」吸毒史　哈利王子恐遭美國驅逐出境

被盪鞦韆砸死！巴西9歲小學生當場離奇喪命　設施啟用2天緊急拆除

差4秒！失聰嬤「穿越鐵軌」沒聽見鳴笛　英勇站員狂奔救人

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

SEVENTEEN珉奎.太妍心動身高差　比力氣放水：請妳推我吧

高空滑索教練「安全扣失靈」墜3層樓身亡　孩童校外教學目睹死狀

陌生少女遞電子菸！3女吸完昏迷　遭4少年「遭集體性侵」

感謝蔡英文祝賀　巴拉圭總統當選人潘尼亞：加強與台歷史兄弟情誼

20歲才見面！女瘋狂愛上同父異母弟　高調曬恩愛連生2孩

AI教父離開Google「後悔畢生心血」　警告人工智慧將比人類更聰明

樂音太激昂！女聽柴可夫斯基突然高潮　全場害羞聽「凍未條吼叫」

三星電子宣布：禁用ChatGPT等生成式AI工具　違者恐開除

自傳爆料「大麻、古柯鹼」吸毒史　哈利王子恐遭美國驅逐出境

被盪鞦韆砸死！巴西9歲小學生當場離奇喪命　設施啟用2天緊急拆除

差4秒！失聰嬤「穿越鐵軌」沒聽見鳴笛　英勇站員狂奔救人

淋煉乳太罪惡！「韓國吉拿棒」超商就能吃到　200店限定賣

高空滑索教練「安全扣失靈」墜3層樓身亡　孩童校外教學目睹死狀

Angelababy離婚1年「親密緊貼西裝男」被拍！被摸手臂露甜笑　照片瘋傳

民進黨質疑郭台銘不進新北座談　「進不去還不敢去？」

林襄「名字被叫錯」！獲封新綽號　友揭她4暖舉認證海外高人氣

陌生少女遞電子菸！3女吸完昏迷　遭4少年「遭集體性侵」

司機員拒開ATP故障車反被主管噹　學者：台鐵「差不多文化」使然

只有3天！超商咖啡「2杯99元」開喝　最新韓國玉米鬚茶只要29元

舒子晨揭她「私下厚臉皮1舉動」！　女星當場哭了：真的第一次聽到

大宇資砸億元開發新遊戲　7月正式進軍印度新藍海市場

國際熱門新聞

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

印尼養鴨阿公「1億私房錢」藏在床底

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

美術館360萬「天價香蕉」　大學生一口吃掉

她透視裝參加婚禮被罵爆　薄紗洩出黑色三角

全球1400萬份工作未來5年恐消失

體育課摔倒　16歲弟眼睛遭刺穿慘死

玻璃櫃用1年突爆裂　IKEA道歉了

麥當勞宣布「大麥克醬」正式開賣

警尋失蹤少女　竟找到7具遺體

美宣布5／11邊境鬆綁　國際航空旅客入境免疫苗證明

辣模淪街友7年　翻垃圾畫面曝光

修飛機「膠帶黏一黏」　專家解惑了

印尼75歲翁床底挖出鈔票山！花19小時才數完

更多熱門

相關新聞

女音樂會突然高潮　全場害羞聽她吼叫

女音樂會突然高潮　全場害羞聽她吼叫

美國加州洛杉磯一名女子聽音樂會時，突然全身性高潮(Full Body Orgasm)不停尖叫，害羞叫聲不但引來附近民眾注意，後來還在網路上爆紅，許多網友都表示，在現場有聽到那名女子的吼叫聲，離奇事件引發討論。

三星電子宣布：禁止員工使用ChatGPT

三星電子宣布：禁止員工使用ChatGPT

ChatGPT教節稅？　KPMG實測提「5弱點」：錯誤多需克服

ChatGPT教節稅？　KPMG實測提「5弱點」：錯誤多需克服

爸女友殺6歲女童　塞塑膠桶放媽媽家門口

爸女友殺6歲女童　塞塑膠桶放媽媽家門口

衛星照首曝：中國祕密開發「軍用大型飛艇」

衛星照首曝：中國祕密開發「軍用大型飛艇」

關鍵字：

北美要聞人工智慧AIChatGPTGoogle

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

「TOYOTA全新跑旅」現身了

三上悠亞曝「引退原因」　揪百萬YTR合體比愛心

鳳梨認了要結婚！穩交3年突報喜：人生邁入下個階段

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面