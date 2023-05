AI教父離開Google「後悔畢生心血」　警告人工智慧將比人類更聰明

▲75歲的辛頓被稱為「AI教父」。(圖/達志影像/美聯社,下同。)

記者吳美依/綜合外電報導

「AI教父」辛頓(Geoffrey Hinton)於1日證實,上周已經辭去Google的工作,以利自由談論人工智慧(AI)的風險。他接受《紐約時報》採訪時坦言後悔畢生心血,並且警告AI可能變得比人類更聰明。

75歲的辛頓在神經網絡領域取得開創性成就,因而深刻形塑現代科技使用的人工智慧系統。他在Google工作逾10年並且參與AI研發計畫,如今卻開始擔憂這項科技與自己在推動AI中扮演的角色。

辛頓擔心AI可能削減工作機會,並創造出一個許多人「再也無法分辨真相」的世界。他指出,AI驚人的發展速度已經遠超出他與其他人的預期,「有一種想法認為,這個東西真的會變得比人類更聰明,一些人這麼認為,但大多數人覺得差得遠了。我也曾覺得太離譜,我認為還差了30到50年,甚至更久的時間。顯然,我不再這麼認為了。」

▲ChatGPT革命性進展加速科技巨頭的「軍備競賽」。(圖/達志影像/美聯社)



辛頓坦言,以前「我用常見的藉口安慰自己,如果我沒有做,別人也會做的」,如今離職並不是為了批評Google,「我離開是為了談論AI的危險,又不用考慮這會如何影響Google。Google的行為非常負責任。」Google首席科學家迪恩(Jeff Dean)也對辛頓「在Google的十年貢獻」表達感激與讚賞,「我們依然致力維持對AI的負責態度,大膽創新的同時,持續學習了解新出現的風險。」

2021年,辛頓在孟買印度科技學院演講時就曾表示,「我相信AI的快速發展將以一個我們不完全理解的方式改變社會,並非所有影響都會是好的。」他指出,AI將能促進醫療保健,同時也為致命自動化武器創造機會,「我認為,這種前景比機器人取代人類更直接也更可怕」,後者反而還有很長一段路要走。

▲Google去年也曾爆發AI感知風波。(圖/達志影像/美聯社)



事實上,辛頓不是第一個對AI提出警告的Google員工。去年6月,Google工程師勒莫因(Blake Lemoine)在網路公布對話紀錄,宣稱AI聊天機器人LaMDA具備感知能力,甚至就像一個「7、8歲的孩子」,但此說法遭到許多AI界人士強烈反彈,他也因為違反員工及數據安全政策被開除。

CNN寫道,ChatGPT熱潮進一步推動科技業的「軍備競賽」,OpenAI、微軟及Google處於趨勢前沿,IBM、亞馬遜、百度及騰訊也在研究類似技術。不過,越來越多立法者、倡議團體及科技業人士警告,AI聊天機器人可能散播假消息及取代人類工作。今年3月,特斯拉執行長馬斯克與逾千名科技巨頭連署發表公開信,呼籲停止訓練AI系統至少6個月,理由是「對社會及人類的深刻風險」。

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.