20歲才見面！女瘋狂愛上同父異母弟　高調曬恩愛連生2孩

▲同父異母姊弟相戀，希望政府能修法讓他們結婚。（圖／翻攝自Instagram／dnielparra）

記者李振慧／綜合報導

西班牙女子安娜(Ana Parra)20歲時愛上同父異母弟弟丹尼爾(Daniel Parra)，2人一見面立即陷入熱戀，不但不顧大眾反對在一起，還一連生下2名孩子，現在他們想改變當地法律，希望當局能夠允許他們結婚。

今年33歲的安娜，與相差3歲的弟弟丹尼爾，雖然從小就知道彼此存在，但直到長大時才終於見面，結果立刻就陷入熱戀。安娜表示，「我們一開始也對這樣的自己很生氣，因為雖然知道我們是手足，可是卻沒有兄弟姊妹的感覺」。

安娜回憶，某次聚會2人情不自禁接吻後，彼此都嚇了一跳，雖然試著分開後來仍開始祕密約會，直到關係穩定後便決定接受媒體採訪，高調向大眾公開戀情，立即引發軒然大波。

安娜表示，自從他們公開關係後，網路上常收到大量批評留言，詛咒他們下地獄，但這些都無法阻止他們繼續在一起，甚至生下2名5歲與3歲孩子，2名小孩的身體都十分健康。

雖然亂倫行為在西班牙不違法，但法律仍禁止亂倫夫妻結婚，所以安娜與丹尼爾很希望當地能夠修法。安娜表示，「社會需要進步，不應該固守傳統，以前同婚也是被禁止的，我們彼此相愛，沒有傷害任何人，所以我才希望大家都能知道我們的故事」。