被盪鞦韆砸死！巴西9歲小學生當場離奇喪命　設施啟用2天緊急拆除

▲巴西9歲男童被遊樂場鞦韆撞上當場死亡。（圖／翻攝自推特、安格拉杜斯雷斯市政廳）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西一名9歲小學生因為盪鞦韆而意外去世。據信，這座遊戲設施2天前才新安裝完成，男童卻在遊玩時被擺盪中的鞦韆撞上，導致他當場死亡。事發後，民防工程團隊認為，鞦韆結構並沒有任何可能導致意外的故障，目前已經先將設施移除，並送至民防部門做後續研究檢討。

綜合CNN巴西版、鏡報報導，死亡的9歲男童馬庫斯（Marcus Vinicius da Silva Melo Junior）住在里約熱內盧州的海岸市鎮安格拉杜斯雷斯（Angra dos Reis），他在4月29日下午到市區一處休閒廣場玩耍，卻遭一座專為殘疾人士設計的大型鞦韆設施擊中砸死。

▲據稱，意外發生當時還有其他幾名孩童正在使用鞦韆。（圖／翻攝安格拉杜斯雷斯市政廳）

當地媒體稱，現場據稱有幾名兒童正在使用鞦韆，而搖晃的鞦韆剛好撞上了馬庫斯，導致他當場死亡。目前鞦韆已經被從遊樂廣場上移除。市政廳聲明表示，工程團隊沒有發現擺動結構的故障或損壞，現將設施移至民防部門基地保存，以完備專業知識，民警則正在調查此案。

CNN指出，意外發生的休閒區總長3500公尺，有足球場、更衣室、遊樂場、倒影水池、桌上遊戲區與戶外健身器材，是全市最大、設施最完整的休閒區，才剛於4月26日啟用落成，但29日即釀出人命。鏡報則指出，鞦韆是在男童出事前2天才新安裝完成。