衛星照首曝：中國祕密開發「軍用大型飛艇」！　藏身偏遠軍事基地

▲ 衛星影像曝光中國軍方祕密開發的飛艇。（圖／翻攝自Blacksky官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國軍方祕密開發的軍用大型飛艇在西北部偏遠基地首度曝光，美國有線電視新聞網（CNN）獨家取得的衛星影像顯示，飛艇長約30公尺，周圍還有長約275公尺的巨大飛艇機棚。專家認為，這款飛艇比以往更加靈活，機動性高，且配備專門的推進及導航功能，代表中國飛艇計畫可能有顯著進展。

A large blimp developed by the Chinese military has been spotted for the first time at a remote base in the desert of northwestern China, exclusive new satellite imagery obtained by CNN shows. https://t.co/wBuB9rHfw2 — CNN (@CNN) May 1, 2023

美國衛星影像公司BlackSky於去年11月拍攝的照片顯示，一架約100英尺（約30公尺）長的飛艇停放在中國西北部一座沙漠軍事基地中，近1公里長的跑道中間。航太專家檢視影像後證實，照片中有一艘飛艇及跑道，還有一座長近900英尺（約275公尺）的巨大飛艇機棚。

專家指出，上述影像是在2月一顆中國間諜氣球在美國南卡海岸被擊落的3個月前拍攝，可能代表中國飛艇計畫取得顯著進展，且較過去曝光及目前已知的飛行器具備更多功能，機動性更高。

奧克拉荷馬航空航天研究所執行主任賈可布斯（Jamey Jacobs）分析，這類飛艇能夠用做「空中潛艇」，似乎具有專門的推進及導航能力，使其能夠在同一個區域上空徘徊較久。

CNN聯絡多名熟悉中國情報的美國國會及政府官員，但他們都不願直接評論該飛艇或基地。五角大廈一名高級官員拒絕評論這艘飛艇代表中國武器庫會構成何種威脅，但稱既然飛艇已經為人所見，國防部就會注意到。美國中央情報局（CIA）及國家安全會議（NSC）則拒絕回應。