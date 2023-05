衛星照首曝：中國祕密開發「軍用大型飛艇」！　藏身偏遠軍事基地

▲ 衛星影像曝光中國軍方祕密開發的飛艇。(圖/翻攝自Blacksky官網)

記者陳宛貞/綜合外電報導

中國軍方祕密開發的軍用大型飛艇在西北部偏遠基地首度曝光,美國有線電視新聞網(CNN)獨家取得的衛星影像顯示,飛艇長約30公尺,周圍還有長約275公尺的巨大飛艇機棚。專家認為,這款飛艇比以往更加靈活,機動性高,且配備專門的推進及導航功能,代表中國飛艇計畫可能有顯著進展。

A large blimp developed by the Chinese military has been spotted for the first time at a remote base in the desert of northwestern China, exclusive new satellite imagery obtained by CNN shows. https://t.co/wBuB9rHfw2