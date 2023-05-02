房貸繳到65歲「老了又變無殼蝸牛」！擁房率80歲急下降　原因曝

▲美國人的擁房率在80歲出現明顯下降。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

為了擁有屬於自己的房子，許多人付完頭期款後，都要背上數十年的房貸，直到臨老退休後，才在真正意義上擁有自己的房子。然而美國人口普查局（United States Census Bureau）統計，大部分的人直到65歲才能繳完房貸，但是80歲族群的房屋自有率卻開始下降，因為這些老人會發現自己已經無法獨立生活，只能將房子變賣，搬去與家人同住或是住進安養機構。

根據《華盛頓郵報》報導，在美國，有一半的人直到35歲才有能力買房，而70多歲長者的擁屋率則最高，來到80%。不過其中大部分的人直到65歲才繳清房貸，真正擁有自己的房子。根據美國人口普查局調查，70歲至80歲人們的房屋自有率最高，約在80%，並在這10年內呈現穩定狀態。

從數據上卻也可以看出，80歲以上的美國人擁屋率開始急速下降，從80%一路跌到65%左右。也就是說，大部分的人65歲繳完房貸後，卻在不到20年內再度把房子變賣，成為無殼蝸牛。

波士頓學院退休研究中心（the Center for Retirement Research at Boston College）經濟學家Angie Chen表示，許多美國人在退休後數年，逐漸發現自己出現一些影響獨立生活的疾病，他們的健康在數年內快速惡化，身體機能退化，甚至無法自理生活，因此最終只能把房子賣掉，搬去與其他家人同住或是搬進老人照護機構。

數據同樣指出，越寒冷的地區，老人越早變賣自己的房產，蒙大拿州與緬因州等北部各州的居民大多數在65歲至69歲間賣房，但在加州、佛州等南部州的居民，大多會在75歲至79歲賣房。分析指出，造成這項差距原因在於溫暖氣候更適合生存，寒冷天氣使高齡者難以獨自維護房子，包含剷雪等工作。