沙塵暴能見度零！美伊利諾州「近百輛車連環撞」　至少6死30傷

記者張寧倢／編譯

美國伊利諾州中部一場沙塵暴導致55號州際公路（I-55）出現嚴重連環車禍，將近百輛車於1日上午11時因駕駛視線不良而相撞，至少6人死亡、30餘人受傷，傷者年齡從2歲到80歲不等。伊利諾州州警表示，強風將農地的沙土吹向高速公路，能見度幾乎為零。

▲美國伊利諾州當地高速公路1日因沙塵暴遮蔽視線，釀成6死30傷嚴重連環車禍。（圖／路透，下同）

根據CNN報導，這場車禍導致附近兩個郡的州際公路已緊急封鎖。伊利諾州警方表示，新翻過的農田產生的沙土隨著強風籠罩了高速公路，導致「能見度為零」，自1日上午10點55分開始，至少有40到60輛客車與30輛商用車，在這條2英里（3.2公里）長的55號州際公路路段發生連環車禍，其中還包含2輛聯結車車頭。

警監Ryan Starrick表示，迄今至少6人死亡、30多人受傷住院，傷勢從輕微到命危都有，年齡則介於2歲到80歲間。他補充，這條公路是當地主要幹道，南北雙向都發生了交通事故，但所有死亡報告都位在北向車道。

CNN氣象學家表示，時速72公里的風速瞬間捲起塵土，導致高速公路部分路段幾乎看不到前方，事故的決定性因素是周邊耕地，「這是當地局部條件造成的局部事件。」

25歲駕駛Evan Anderson表示，一輛聯結車轉彎後撞到他的車，「但你甚至看不見，有人試圖放慢速度，有的人卻沒有，我就被撞了一下。而且後面很多汽車和聯結車仍然有很大的衝擊力。」另一名受困4小時才獲救的駕駛Nathan Cormier說，正確方法應該是靠邊停車等沙塵暴停歇，但人們還是不停地往前開，一開始天空還是淺色的，到最後已經是整片灰濛濛。