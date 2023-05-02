　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國6月恐爆債務違約　拜登召集4國會領袖共商對策

▲美國總統拜登（Joe Biden）與范德賴恩通話。（圖／路透）

▲美國總統拜登與國會領袖預計於9日開會進行討論。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國財政部警告，聯邦政府可能最快將在6月會有債務違約發生，總統拜登1日表示，下周將召集4名國會最高領袖到白宮進行會議討論。

路透社報導，美國財政部表示若不上調債務限制，最快將在6月發生無法償還政府部分債務的情況。時間距離不到一個月，拜登召集包括共和黨籍眾院議長馬卡錫（Kevin McCarthy）在內，4名國會最高領袖，於本月9日在白宮共商對策。

財政部長葉倫（Janet Yellen）在一封給國會的信中表示，若國會不採取行動，財政部恐怕在6月初會發生債務違約的情況，最早可能6月1日就會發生。

拜登致電此時人在以色列耶路撒冷進行國際訪問的麥卡錫，以及民主黨眾院領袖傑佛瑞（Hakeem Jeffries）、民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），以及共和黨籍參院領袖麥康諾（Mitch McConnell），召集4人於下周舉行會議。

眾議院上周通過一項提高債務上限的法案，內容包括拜登政府必須以削減開支作為條件上調債務天花板，但民主黨控制的參議院與拜登本人都表示，他們不會通過這項法案。

拜登堅持不會為了增加債務上限進行談判，但會在債務上限調高後對刪減開支進行討論。國會經常將債務上限與其他預算和開支措施綁在一起。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶！　男嘉賓目睹羞炸
ATP故障！司機員拒開車「反被主管罵」　台鐵：已懲處
「卡神」楊蕙如詐體育補助977萬！　起訴遭求重刑
快訊／自強號撞瓦斯鋼瓶停駛　瓦斯行找到了...老闆這樣說
快訊／女騎士遭逆撞慘死！　機車「磨地10m」成火球
能見度零！美高速公路「百輛車連環撞」　至少6死30傷
鳳梨認了要結婚！穩交3年突報喜　組家庭生小孩
重機妹過彎撞車翻180度重摔！　11萬網友朝聖：心疼車子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搜尋失蹤少女「竟找到7具遺體」　美民宅藏屍39歲性侵主嫌也身亡

房貸繳到65歲「老了又變無殼蝸牛」！擁房率80歲急下降　原因曝

沙塵暴能見度零！美伊利諾州「近百輛車連環撞」　至少6死30傷

美國6月恐爆債務違約　拜登召集4國會領袖共商對策

美菲領袖聯合聲明　重申維護台海和平穩定重要性

法國五一遊行衝突加劇　民眾反退改控民主危機

佛心企業漲薪水！　日本遊戲廠：應屆畢業生起薪5.6萬元

美國宣布5／11邊境鬆綁　國際航空旅客入境免疫苗證明

Fed決策議前投資人審慎　美股收低46點、台積電ADR跌0.38%

蘇丹內亂交戰未歇　聯合國警告恐逾80萬人出逃

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

男孩口誤喊老師「媽媽」　為負責竟撩：那我娶妳呀

2旅客搬娃娃車下火車　1人重心不穩「墜落月台」

搜尋失蹤少女「竟找到7具遺體」　美民宅藏屍39歲性侵主嫌也身亡

房貸繳到65歲「老了又變無殼蝸牛」！擁房率80歲急下降　原因曝

沙塵暴能見度零！美伊利諾州「近百輛車連環撞」　至少6死30傷

美國6月恐爆債務違約　拜登召集4國會領袖共商對策

美菲領袖聯合聲明　重申維護台海和平穩定重要性

法國五一遊行衝突加劇　民眾反退改控民主危機

佛心企業漲薪水！　日本遊戲廠：應屆畢業生起薪5.6萬元

美國宣布5／11邊境鬆綁　國際航空旅客入境免疫苗證明

Fed決策議前投資人審慎　美股收低46點、台積電ADR跌0.38%

蘇丹內亂交戰未歇　聯合國警告恐逾80萬人出逃

林書豪御用按摩師遭爆「密醫」！北市衛生局：移交檢調

搜尋失蹤少女「竟找到7具遺體」　美民宅藏屍39歲性侵主嫌也身亡

快訊／國3和美橋下化學槽車翻覆　不明液體流滿地...封鎖警戒中

戴資穎亞錦賽奪冠世界排名升到第3　麟洋配摘銅也前進

嘉義11歲男孩追大甲媽！單車騎到雲林　「車籃裝滿食物」被尋獲

一周激戰5次！小三爽同居人夫「祝福」正宮：早日死掉　下場慘了

SOMI「祝賀LE SSERAFIM回歸」送食物應援　認識1個月就展現好交情

花12年存錢「一口氣花掉」！他30歲買30坪房子送自己嘆：心情很複雜

郭昭巖議員舉辦快樂親子園遊會　逾千名大小朋友同樂

勇士強打阿庫納遭速球砸中左肩傷退　檢查結果出爐

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

國際熱門新聞

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

印尼養鴨阿公「1億私房錢」藏在床底

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

她透視裝參加婚禮被罵爆　薄紗洩出黑色三角

美術館360萬「天價香蕉」　大學生一口吃掉

全球1400萬份工作未來5年恐消失

體育課摔倒　16歲弟眼睛遭刺穿慘死

麥當勞宣布「大麥克醬」正式開賣

玻璃櫃用1年突爆裂　IKEA道歉了

美宣布5／11邊境鬆綁　國際航空旅客入境免疫苗證明

辣模淪街友7年　翻垃圾畫面曝光

電梯故障門突打開　女瞬間墜落亡

印尼75歲翁床底挖出鈔票山！花19小時才數完

烏中部遭飛彈攻擊34傷　俄列車因爆炸出軌

更多熱門

相關新聞

美菲領袖聯合聲明　重申維護台海和平穩定重要性

美菲領袖聯合聲明　重申維護台海和平穩定重要性

美國總統拜登今天與菲律賓總統小馬可仕會談，會後兩人發表聲明重申維護台海和平穩定的重要性，認為這是全球安全繁榮不可或缺的要素，也強調在南海航行自由的堅定承諾。

美宣布5／11邊境鬆綁　國際航空旅客入境免疫苗證明

美宣布5／11邊境鬆綁　國際航空旅客入境免疫苗證明

殺害鄰居5口　德州槍擊案兇嫌非法入境被4度驅逐

殺害鄰居5口　德州槍擊案兇嫌非法入境被4度驅逐

日媒：拜登赴G7峰會　將與岸田及尹錫悅舉行3方峰會

日媒：拜登赴G7峰會　將與岸田及尹錫悅舉行3方峰會

美「特種作戰司令部」首模擬中國入侵台灣

美「特種作戰司令部」首模擬中國入侵台灣

關鍵字：

美國北美要聞債務違約拜登

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

「TOYOTA全新跑旅」現身了

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

大逆轉！夜市又可撈金魚了　農委會：優先禁止鼠兔哺乳類動物

印尼養鴨阿公「1億私房錢」藏在床底

柯震東突單膝下跪「最美的她」　曝心聲：現在知道愛情的感覺

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面