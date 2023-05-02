美國6月恐爆債務違約　拜登召集4國會領袖共商對策

▲美國總統拜登與國會領袖預計於9日開會進行討論。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國財政部警告，聯邦政府可能最快將在6月會有債務違約發生，總統拜登1日表示，下周將召集4名國會最高領袖到白宮進行會議討論。

路透社報導，美國財政部表示若不上調債務限制，最快將在6月發生無法償還政府部分債務的情況。時間距離不到一個月，拜登召集包括共和黨籍眾院議長馬卡錫（Kevin McCarthy）在內，4名國會最高領袖，於本月9日在白宮共商對策。

財政部長葉倫（Janet Yellen）在一封給國會的信中表示，若國會不採取行動，財政部恐怕在6月初會發生債務違約的情況，最早可能6月1日就會發生。

拜登致電此時人在以色列耶路撒冷進行國際訪問的麥卡錫，以及民主黨眾院領袖傑佛瑞（Hakeem Jeffries）、民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），以及共和黨籍參院領袖麥康諾（Mitch McConnell），召集4人於下周舉行會議。

眾議院上周通過一項提高債務上限的法案，內容包括拜登政府必須以削減開支作為條件上調債務天花板，但民主黨控制的參議院與拜登本人都表示，他們不會通過這項法案。

拜登堅持不會為了增加債務上限進行談判，但會在債務上限調高後對刪減開支進行討論。國會經常將債務上限與其他預算和開支措施綁在一起。