法國五一遊行衝突加劇　民眾反退改控民主危機

▲法國五一遊行爆激烈衝突。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電

今天國際勞動節，法國有近80萬人上街頭是去年7倍，抗議兩週前頒布的退制改革法。遊行氛圍緊張，多次爆發警民衝突。示威者向中央社表示，法國深陷民主危機，恐成現代獨裁。

法國在五一國際勞動節都有遊行傳統，但由於兩週前極具爭議的退休制度改革法才剛頒布，使今天順勢成為今年起的第13場反退改示威，8大工會攜手，社會氛圍比往年勞動節更加緊張、參與人數更多。

根據內政部數據，今天全法國各大城市共有超過78萬人上街抗議，逾11萬人聚集巴黎；法國總工會（CGT）的數字則為230萬人，巴黎有55萬人參與。今年五一示威人數是去年的7到10倍，被法媒稱為「歷史性的勞動節」。

巴黎的遊行下午從共和廣場（Place de la République）出發，一到廣場便可見警察與憲兵全副武裝，爆炸聲此起彼落，感受到空氣中少了以往遊行的歡樂氣氛，多了些肅殺之氣。

公立醫院的語言治療師蘇菲（Sophie）、全國自主工會聯盟（UNSA）巴黎迪士尼樂園工會成員喬瑟（José）和護理師費魯斯（Faïrouz），3位遊行民眾接受中央社訪問時都表示，今天主要是抗議退休新制，並要求調整薪資和勞動條件。

蘇菲表示，新制將法定退休年齡延長至64歲。所有高勞動力的職業，如清潔員、護理師、照護人員等，有鑒於這些工作內容，要他們工作到64歲是非常可怕的。

她指出，總統馬克宏（Emmanuel Macron）將國會視為工具，沒有給予適當的辯論時間，最後選擇動用憲法第49.3條，這是「民主危機」。祭出49.3條後，國會辯論隨即終止，不須投票通過法案；但反對派可於24小時提出不信任動議，若通過，內閣必須總辭、法案撤銷。

費魯斯則說，由於目前發生的事，馬克宏沒有正當性，「他不聆聽人民，我們不同意他的政策，即便如此他還是繼續，想強渡關山」。

她甚至認為，法國如今已不再民主，「而是現代獨裁國家，不是禁止言論自由或半夜上門找你的那種獨裁，而是現代獨裁，也就是限制法國人民表達自己想要和不想要的，他不想聽人民聲音」。

出發前突然下起傾盆大雨，雨停後巴黎遊行隊伍正式出發。然而才走了約一小時，便出現警民對峙的場面。一群防暴警察疑似因有人投擲物品而擋住遊行路線，大批和平參與者不明所以，與警察四目相覷。隨即警方無預警丟出催淚瓦斯，民眾紛紛忍著灼燒的眼鼻驚慌後撤。

手舉「停止警察暴力」標語的費魯斯解釋剛才事發經過，「警察一來就開始丟擲催淚瓦斯、暴力對待民眾，也不讓我們通過。你看這樣和平的示威，有需要1萬2000名警察包圍嗎？令人無法接受。他們破壞我們的示威，使情況失控」。

繼續行進不到半小時，警察再度封阻前路，多次衝向民眾，迫使民眾分散或退至一旁巷弄。

但遊行隊伍中也不乏極端破壞者，砸毀公車站玻璃和路旁商家、焚燒物品與私人車輛，甚至丟擲汽油彈、榔頭等物品。

根據內政部晚間的數據，五一遊行造成全國108名警察與憲兵受傷、291人遭逮捕。

總理柏納（Elisabeth Borne）今晚在推特（Twitter）上譴責「遊行周邊的暴力場景」，稱「令人無法接受」，並向執法人員表達支持。

然而，這次遊行各方聚焦的重點在於，由於憲法委員會4月14日已批准退休制度改革法案主要條款，且馬克宏也已經簽署新法，立法程序正式完結，人民接下來還能怎麼做？

對此蘇菲告訴記者，可以繼續罷工、繼續占領街頭，「2006年首份聘僱合約法政府就退讓了，他們是可以退讓的，我們也會嘗試讓他們屈服」。

喬瑟則分析，法律頒布了，但仍未正式上路，「所以我們還有方法，例如國民議會決定的共同發起公投（RIP），以及國民議會還有黨團要求退休年齡不得為64歲，須為過往62歲的提案也將於6月8日進行辯論」。

國民議會左翼聯盟4月13日提出共同發起公投提案，內容是確保退休年齡不得超過62歲。RIP獲得1/5議員簽署，若5月3日憲法委員會審查通過，則須在9個月內獲得至少1成選民，也就是480萬人連署。但至今為止未有公投案通過。

法媒指出，各大工會明早將齊聚討論接下來的計畫與行動。勞工力量工會（FO）主席蘇伊祐（Frédéric Souillot）向星期日報（JDD）表示，「五一不會敲響運動完結之鐘」。