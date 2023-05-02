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烏克蘭中部遭飛彈攻擊34傷　俄貨運列車因爆炸出軌

▲▼俄軍飛彈攻擊第烏克蘭聶伯羅州（Dnipropetrovsk）巴甫洛格勒（Pavlograd）地區。（圖／路透）

▲俄軍飛彈攻擊第烏克蘭聶伯羅州（Dnipropetrovsk）巴甫洛格勒（Pavlograd）地區。（圖／路透） 

文／中央社

烏克蘭地區當局表示，俄羅斯軍隊1日凌晨發射飛彈攻擊烏克蘭各地，在中部的第聶伯羅州（Dnipropetrovsk）造成34人受傷，其中包括數名兒童。

法新社報導，第聶伯羅州州長賴薩克（Sergiy Lysak）在社群媒體發文表示：「由於飛彈攻擊巴甫洛格勒（Pavlograd）地區，已有34人受傷，其中包括5名孩童，年紀最小的傷者是1個8歲女孩。」

烏國當局表示，俄軍於當地時間凌晨2時30分左右發動攻擊，所發射的18枚飛彈中有15枚遭到摧毀。

根據另名官員，與此同時，俄軍也在南部赫松（Kherson）地區殺死1人，另有3人受傷。

近幾週來，烏國大部分戰鬥都集中在東部頓巴斯（Donbas）地區，特別是在巴赫姆特（Bakhmut）。

烏克蘭地面部隊司令席爾斯基（Oleksandr Syrsky）今天表示，他的部隊在當地進行了小規模反擊，並將俄軍驅離部分陣地，但當地局勢仍「困難重重」。

席爾斯基說，目前當地的狀況相當艱困，「與此同時，在城內的某些地區，敵人遭到我方部隊反擊，（撤退後）留下一些陣地」。

目前俄軍仍掌控巴赫姆特約8成的地區。

烏國當局今天宣布，在從巴赫姆特到馬林卡（Maryinka）的東部前線，烏方部隊已擊退逾36次敵方進攻。

另一方面，路透社引述一名俄國州長說法報導，俄烏接壤地區今天發生爆炸，導致一列貨運列車出軌，但事件並未造成人員傷亡。

社交媒體上的照片顯示，在俄國西部布揚斯克州（Bryansk）的事故現場，數節車廂翻倒在地，冒出滾滾濃煙。事發地點位於俄國境內，在烏克蘭邊界以北約60公里處。

國營俄羅斯鐵路公司（Russian Railways）表示，這起事件發生在莫斯科時間10時17分，車頭和7節車廂脫軌，車頭還起火燃燒。

布揚斯克州州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）在Telegram發文稱：「不明爆炸裝置在布揚斯克-烏涅（Bryansk-Unecha）線136公里處爆炸，導致一列貨運列車出軌。」他並未指明誰應為這起事件負責。

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