裴洛西批中國環台軍演「懦弱」　透露訪烏克蘭之旅極危險

▲裴洛西（Nancy Pelosi）表示，在她離台之後，中國進行環台軍演顯現出北京的「懦弱」。（圖／路透）

文／中央社

美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西日前接受美聯社專訪，分享她去年8月訪問台灣時的狀況，以及她1年前拜訪烏克蘭首都基輔的危險經歷。

今年4月30日是裴洛西（Nancy Pelosi）訪問烏克蘭的1週年。她告訴美聯社，當時自己和國會代表團的其他成員在嚴密掩護下進入基輔，成為訪問烏國最高層級的美國民選官員。她迄今仍拒絕透露自己當初進入基輔的秘密通道位在何處。

裴洛西形容，這趟旅程「非常、非常危險。我們並不害怕，但我們認為我們可能會死掉，因為我們正前往一個非常、非常激烈的戰區。雖然我們受到嚴密保護，但這還是一場戰爭，這是真正的戰區」。

報導指，裴洛西此行既非比尋常又充滿歷史意義。她在美國和烏克蘭之間開闢一條新的外交管道，這個管道也隨著曠日廢時的戰爭不斷深化。

▲裴洛西指出，訪問基輔是一趟非常危險的行程。（圖／達志影像／美聯社）



在她訪問基輔後的1年裡，多名國會領袖、參議員、重要委員會主席，包括民主黨和共和黨成員，都效仿她的行動，今年拜登總統也親自到訪基輔。

另外，去年8月2日至3日，裴洛西以議長身分進行的最後外訪行程之一就是台北。這次訪問引來北京的嚴厲譴責，北京還在台海周邊舉行歷年來規模最大的實彈軍演以作為回應。

裴洛西透露，在她訪台之前，沒有人勸阻她，這也不是她首度訪台。她提到，在美國國會，對台灣的支持不僅由來已久，也是跨黨派、跨參眾兩院的共識。

針對她離台之後，中國的大動作示威舉動，裴洛西形容，自己並不感到驚訝，這種反應正顯現出北京的「懦弱」。

現在，裴洛西是眾議院榮譽議長（speaker emerita）。她在任期內共訪問87個國家，樹立了將木槌指向海外的新標準，新一代眾院領袖也效仿了她的行動。

現任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）上月在加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）接待台灣總統蔡英文，這是這位共和黨領袖首度涉足外交事務。

裴洛西也對「蔡麥會」給予罕見讚揚，特別是其橫跨兩黨的性質以及適當的地點選擇。

她說，那次會面真的傳達了很好的訊息，而且很適合在那裡舉行，「我向他（麥卡錫）的行動致敬」。

針對中國，裴洛西則說，儘管她和國會其他成員已完成許多工作，以表達對中國軍事和經濟崛起及其人權紀錄的擔憂，但她認為，目前看來，中國的「情況只是變得更糟而已」。