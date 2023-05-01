日警把槍帶回宿舍　喝醉「誤擊發子彈」！妻無辜中彈受傷

▲日本警察將警槍帶回宿舍，還誤擊發子彈，造成妻子受傷。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本山形縣新庄警察署位於真室川的警察宿舍4月發生一起槍擊案，一名男警違反規定將警槍帶回宿舍後，疑似因喝醉酒將槍枝上膛，並誤擊發子彈，導致同住的妻子中彈受傷，所幸被害人僅受到輕傷，並無大礙。警方目前仍在深入調查詳細案發過程，並確定事發當時該名警察是否是處於值勤時間。

根據《富士新聞網》、《讀賣新聞》報導，山形縣新庄警察署的真室川駐在所1樓為辦公區域，2樓則為警察宿舍。一名在真室川駐在所任職的30多歲男性巡查長4月27日晚間11時5分左右，在宿舍內誤觸發警槍，導致妻子靠近胸口的部位當場中彈。

山形縣警方指出，當時該名警員處於酒醉狀態，疑似是因此誤將警槍上膛，才會發生意外。然而根據內部規定，警察不可以將警槍帶進駐在所的宿舍內，同時也不可以在值班時間外觸碰警槍。該名男性巡查長坦承自己的確將警槍違規帶入宿舍，但是卻不承認自己是在值班時間外觸碰警槍。然而如果該名巡查長是在值勤時間內發生這項意外，那就代表他在值班時飲酒，同樣也是違反規定。

警方表示，目前仍在調查當事警察在事件發生時，是否在值勤中，不過可以確定子彈並未波及到附近鄰居。而受傷的妻子雖然中彈，但是傷勢較輕，並無生命危險。

包含此次事件，山形縣警察在過去20年間曾經發生4起警槍誤擊發事件，不過是第一次出現傷者。