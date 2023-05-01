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日本25歲女子落選放話威脅「釋放沙林毒氣」　自稱令和麻原彰晃

▲▼ 日本千葉縣25歲女子山本深雪在市議員競選落敗後，揚言要在地鐵站放沙林毒氣。（圖／翻攝自推特）

▲山本深雪以無黨籍身分參加船橋市議會議員選舉，最終以316票落選。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

日本4月舉行統一地方選舉，千葉縣25歲女子山本深雪在市議員競選落敗後，居然放話要在船橋地鐵站釋放沙林毒氣，甚至自稱為「令和麻原彰晃」，遭警方逮捕。

綜合富士電視台新聞網、千葉日報等報導，山本深雪以無黨籍身分參加4月船橋市議會議員選舉，自稱是船橋市反二手菸活動人士，發表過許多相關言論，最終以316票落選。

就在4月30日當地上午11時30分左右，山本深雪透過推特說，「今天下午1點，在船橋站釋放沙林（毒氣），我就是令和的麻原彰晃，這不是虛張聲勢，各位警察們，請務必全力做好警備工作」。許多看到這篇貼文的民眾報警，警方隨即在車站與周邊區域戒備，所幸並無發現異狀。

事後，警方以妨害業務嫌疑逮捕山本深雪，她坦承不諱，相關人員正在調查她的犯案動機。已知山本深雪在發出這篇貼文之前，曾透露「好想趕快被逮捕」、「我已經厭倦一切，想去坐牢」等語句，不排除是她的犯案動機之一。

麻原彰晃是奧姆真理教教主，也是1995年東京地鐵毒氣沙林案件主謀，當年造成13人死亡、6000多人受傷，震驚世界。他事後被判處死刑，並於2018年伏法。

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