IKEA道歉了！玻璃櫃用1年突爆裂　碎片滿地噴「害他爆血」慘況曝

▲ 亞當在臉書社團憤怒發文，公開玻璃碎裂後的慘況（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一名網友在IKEA購入一組玻璃展示櫃，使用一年來均無異狀，沒想到日前其中一面突然爆裂，碎片噴得滿地都是，竟割傷他的手指，令他氣得發文抱怨，IKEA也向他道歉並送上禮券補償。

根據《中國報》，網友亞當（Adam Tan）4月28日在臉書社團「COMPLAINT SINGAPORE」發文，標記新加坡IKEA粉專並PO出3張照片，可見他用來展示精美餐具的玻璃櫃爆裂，左側幾乎整面消失不見，周圍地板上全是碎玻璃，看起來相當危險，他的左手小指也被劃傷流血。

亞當留言補充，他是在約1年前購入玻璃櫃，沒想到會突然爆裂。面對網友質疑他是否鎖太緊，亞當說明，櫃子當初是由IKEA人員幫忙安裝，事後已向IKEA反映，業者則稱會提供禮券作為補償。但他仍坦言，若家中有小孩，選購玻璃櫃之前會有疑慮，希望以這次經歷提醒網友謹慎購買。

IKEA對此則向《中國報》表示，已得知此事並向顧客道歉，也建議他就醫檢查，但由於僅受到輕傷，顧客已經婉拒。

發言人說明，該公司玻璃家具及產品皆以鋼化玻璃製成，破掉會碎成塊狀而非容易傷人的鋒利碎片，但敲打及撞擊等動作會形成張力，這時若擠壓玻璃，就可能在幾小時後碎裂，也承諾向產品開發商回報此事，以確保產品安全。