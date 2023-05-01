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美小型飛機墜毀洛杉磯！消防迷霧中搜山找殘骸　飛行員證實死亡

▲▼美國一架小型飛機在洛杉磯比佛利山莊墜毀。（圖／CFP）

▲美國一架小型飛機在洛杉磯比佛利山莊墜毀。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國一架小型飛機在當地4月29日墜毀於洛杉磯比佛利山莊（Beverly Crest），當地官員後來證實，這架飛機的飛行員死亡，而墜機原因仍在調查中。

綜合美媒報導，美國一架塞斯納172型（Cessna 172）於當地4月29日晚間8點45分，在聖莫尼卡機場和凡尼斯機場之間失聯，於是空中交通管制向洛杉磯消防局尋求幫助，希望當局在相關區域搜索失聯飛機的蹤影。

由於當時比佛利山莊佈滿了濃霧，能見度只有15公尺左右，加上當地地形陡峭，因此洛杉磯消防局花費了數小時，才終於在一棟民宅附近的陡峭山坡上發現了單引擎飛機的殘骸，並尋獲開著這架小型飛機的飛行員。

報導稱，飛行員被尋獲時已無生命跡象，而當局指出，墜機地點位於凡尼斯機場東南方約13公里處，但他們並未接獲其他相關傷亡通報。美國聯邦航空總署（FAA）目前仍在調查飛機失事的原因。

住在墜機現場附近的居民表示，他們曾聽到一聲極響的撞擊聲，連房子都有些震動，所以他們一開始還以為是附近發生了車禍，不過他們往窗外看卻沒有發現任何東西，沒想到不久後就看到搜救隊開始在附近搜山。

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