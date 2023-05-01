5年前槍殺未婚夫！　蛇蠍人妻再被控「胰島素毒死第5任老公」

▲ 莎拉曾在陸軍服役，目前被關押監獄。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州一名女子5年前面臨槍殺未婚夫的指控，主張正當防衛脫身，如今卻又被控謀殺第五任丈夫，明知他罹患糖尿病，還為他注射高濃度胰島素，儘管血糖監測儀發出警報，仍拖延整整6小時未報警。

綜合《紐約郵報》等美媒報導，48歲前陸軍中士莎拉（Sarah Hartsfield）被控於今年1月殺害46歲丈夫約瑟夫（Joseph Hartsfield）。約瑟夫患有糖尿病，莎拉卻為他注射高濃度胰島素，明知約瑟夫胰島素數值已經很高，血糖監測儀也發出警報，卻直到4至6小時後才打911求助，導致約瑟夫死亡。

莎拉被關押錢伯斯郡監獄之際，明尼蘇達州調查人員正重新調查她前未婚夫布拉格（David Bragg）在2018年死亡的案件。莎拉當時開槍射殺布拉格，主張出於自衛而免於刑責。

目前不清楚調查人員取得何種證據以重啟調查，但布拉格的死也不是莎拉第一次觸法。她1996年3月因涉嫌在家中攻擊第二任丈夫崔克斯勒（Michael Traxler）被捕，在監獄關押一周，指控最終被撤銷。

莎拉第一任丈夫克內恩席爾德（Titus Knoernschild）今年2月受訪時就曾表示，「我很高興她終於原形畢露，只是很遺憾為了讓她被抓，又多死了一個人。我知道她總有一天會進監獄，她會說謊，偷別人的錢，所以我知道她有一天會被抓，我一直都這麼希望，但不幸的是她最後走到謀殺這一步。」