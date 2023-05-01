小學校長射殺2歲童！開槍洗劫金飾店3死　維持死刑判決

▲帕西迪猜搶劫珠寶金飾店，遭判死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國一名小學校長2020年持槍進入珠寶金飾店搶劫，整個過程釀成3人死亡，死者包括一名孩童，被判死刑，但他不服上訴。泰國最高法院26日駁回上訴，維持死刑判決，更說犯人不應得到減刑。

美聯社報導，前小學校長帕西迪猜（Prasitthichai Khaewkao）2020年1月9日前往華富里府購物中心，戴著黑色滑雪面罩、穿著迷彩褲，胸前背著包包，拿著一把裝有消音器的手槍進入珠寶金飾店搶劫，期間瘋狂掃射，奪走店員、保全、2歲男童的性命，打傷另外4人。整個過程都被監視器拍下來，且在帕西迪猜開槍射擊後，在場一名與成年人牽著手的小男孩突然倒地。

帕西迪猜在搶走價值66萬4470泰銖（約新台幣60萬元）的金項鍊之後逃逸。這起事件震驚泰國社會，警方在巨大壓力之下，不到兩周就把人逮捕歸案。而他事後坦承，犯案動機與經濟問題有關，但否認是故意射殺孩子與其他人，開槍只是為了達到恐嚇效果，讓他能夠輕鬆逃跑。

帕西迪猜於2020年8月遭定罪，罪名包括一級謀殺、非法攜帶槍枝等，被判處死刑；到了2021年，上訴法院維持死刑判決。

隨著他再次提出上訴，泰國最高法院26日表示，帕西迪猜不應該獲得減刑，被告身兼教師與校長的角色，本應該為學生樹立良好榜樣，但卻犯下如此嚴重罪行，無足夠理由批准他的減刑上訴。到了28日，最高法院透過聲明提及，發生在華富里府購物中心的槍擊事件令人髮指、殘忍且沒人性。

依據官方統計，截至2月底，泰國有250名死刑犯，其中23人被最高法院裁定維持原判。泰國最近一次執行死刑在2018年，自2003年從槍決改為注射死刑以來，已有7人伏法。